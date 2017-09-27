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08:06 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярского общественника оштрафовали за песни о революции

Молодой человек разместил их на своей странице в социальной сети.

Центральный суд признал виновным в распространении экстремистских материалов 26-летнего жителя Красноярска. Как рассказали в прокуратуре, молодой человек разместил у себя на странице в социальной сети песни групп «Русский стяг» и «Контрреволюция», в которых содержался призыв к дискриминации по национальному признаку.

По решению федеральных судов эти песни признаны экстремистскими и внесены в соответствующий список на официальном сайте Минюста России, их распространение запрещено.

В прокуратуре добавили, что молодой человек являлся лидером одного из общественных движений Красноярска. На парня завели административное дело по статье КоАП 20.29 «Производство и распространение экстремистских материалов», молодому человеку грозил штраф или административный арест. Суд обязал активиста заплатить штраф в размере 1 тысячи рублей.

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