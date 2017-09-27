Красноярского общественника оштрафовали за песни о революции

Центральный суд признал виновным в распространении экстремистских материалов 26-летнего жителя Красноярска. Как рассказали в прокуратуре, молодой человек разместил у себя на странице в социальной сети песни групп «Русский стяг» и «Контрреволюция», в которых содержался призыв к дискриминации по национальному признаку.

По решению федеральных судов эти песни признаны экстремистскими и внесены в соответствующий список на официальном сайте Минюста России, их распространение запрещено.