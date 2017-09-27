Сельчане встали на защиту пастуха, обматерившего полицейских за бездействие

Рустем Доспаев, житель аула Матай, что в 120 км от Талдыкоргана, в апреле 2017 года не досчитался в своём табуне 17 голов лошадей. Скакуны фермера паслись в нескольких километрах от села на отгонном участке.

«После того как исчезли лошади, я написал заявление в Аксуский районный отдел полиции. Но они практически не искали скотину. Я сам обошёл всю округу, а спустя пять месяцев нашёл своих скакунов в крестьянском хозяйстве под Талдыкорганом. Опознал их по тавро. Привёз к себе на фазенду. А вскоре объявился ещё один хозяин и стал уверять, что ко мне попали две его лошади, у них якобы вживлённые в районе шеи чипы», — утверждает Рустем Доспаев.

Коневод возвращать двух лошадей со своим тавро и вживлёнными чужими чипами отказался, а их новоявленный хозяин подал в суд иск и добился возвращения своей живности. Вот только Рустем Доспаев отдавать их не собирается.

«Ко мне неожиданно явились полицейские и стали пугать наказанием за то, что я не выполняю решение суда, требовали вернуть коней. Я их обругал и выгнал, потому что ничего не знал и не слышал про суд. В итоге стражи порядка составили на меня административный протокол, а потом в суде мне вынесли штраф в 45 тысяч тенге. За что, не пойму. Я сам нашёл своих лошадей, привёл их домой», — недоумевает сельчанин.

В ДВД Алматинской области сообщают, что Рустема Доспаева привлекли к административной ответственности по ст. 667 Административного кодекса РК за неуважение к представителям власти.

«Наши сотрудники с судисполнителями пошли изымать двух лошадей, но Доспаев отказался выполнять законное требование и отругал наших сотрудников. Поэтому его оштрафовали на 45 тысяч тенге», — пояснил официальный представитель ДВД Алматиснкой области Кобейхан Нурахмет.

Штраф Рустем Доспаев готов заплатить, но с двумя лошадьми расставаться он не намерен. Мужчина нанял адвоката и готов доказывать в суде права собственности на скотину. Говорит, чипы могли установить в тот момент, когда лошади в течение пяти месяцев находились в чужих владениях.

Большинство жителей аула встали на сторону Рустема. Когда приходили стражи порядка забирать двух лошадей, они всем селом встали на защиту односельчанина. А глава старейшин аула Жолдыбай Бекежанов и вовсе заявил, что в росте скотокрадства виноваты непрофессиональные стражи порядка.

«Жители аула выживают за счёт скота. Одни в поте лица трудятся, а барымтачи сводят на нет их труды. Если бы в правоохранительных органах работали компетентные специалисты, то и скот меньше бы терялся», — говорит Жолдыбай Бекежанов.

Татьяна Стрельникова, которая увлекается сбором лекарственных трав, нередко встречает в степи бесхозный скот, который, по её мнению, может угнать любой желающий.

«Я часто вижу вдоль трассы “Алматы — Оскемен” пасущийся скот, даже ночью они там бродят без пастухов. Конечно, будут воровать. Да и опасность они создают дорожному движению. Почему бы скотоводам не переходить на современные технологии, устанавливать чипы, контролировать животных через интернет. Или что-то другое придумать. Нельзя в 21 веке пасти скот, как в старину, а потом жаловаться на барымтачей. Тем более с каждым годом поголовье скота растёт», — говорит Татьяна Стрельникова.