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07:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе прошло расширенное заседание призывной комиссии

В этом году осенний призыв начинается 1 октября.

В Кемеровской области прошло расширенное заседание призывной комиссии, на котором подвели итоги весеннего призыва этого года, а также обозначили задачи на осенний призыв.

По информации пресс-службы областной администрации, во время весеннего призыва на службу отправились 2 376 кузбассовцев. Девять человек выбрали альтернативную службу в медицинских и социальных учреждениях. В осенний призыв планируется направить в войска 2 552 человека.

Ка отметил замгубернатора Алексей Кожевин, главными задачами являются подготовка сборного пункта области к приему призывников, стопроцентная явка призывников и организация их отправки в войска.

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