В Кузбассе прошло расширенное заседание призывной комиссии
В этом году осенний призыв начинается 1 октября.
В этом году осенний призыв начинается 1 октября.
В Кемеровской области прошло расширенное заседание призывной комиссии, на котором подвели итоги весеннего призыва этого года, а также обозначили задачи на осенний призыв.
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Ка отметил замгубернатора Алексей Кожевин, главными задачами являются подготовка сборного пункта области к приему призывников, стопроцентная явка призывников и организация их отправки в войска.