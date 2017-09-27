Новые виды «улыбающихся» пауков назвали в честь Мишель Обамы и Леонардо Ди Каприо

Одна из участниц исследования назвала паука в честь своего любимого актера Леонардо Ди Каприо. «Мне нравился этот актер еще со средней школы, но теперь, когда он оказался небезразличен к проблемам экологии, я полюбила его еще больше. Надеюсь, что он узнает о нашем исследовании и пообщается со мной об изменении климата», — призналась соавтор исследования Хлои Ван Паттен.