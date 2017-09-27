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08:05 (мск), источник: Индикатор

Новые виды «улыбающихся» пауков назвали в честь Мишель Обамы и Леонардо Ди Каприо

Ученые из Вермонтского университета открыли 15 новых видов «улыбающихся» пауков и назвали их в честь известных политиков и актеров, среди которых Барак Обама, Мишель Обама, Леонардо Ди Каприо и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. С подробностями можно ознакомиться в Zoological Journal of the Linnean Society.

Ученые открыли новые виды пауков, обитающих на территориях Ямайки, Кубы, Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико, Малых Антильских островов, Флориды, Южной Каролины, Коста-Рики, Мексики и Колумбии.

Пауков рода Spintharus ученые назвали Spintharus barackobamai, S. michelleobamaae, S. berniesandersi, а также S. davidbowiei и S. leonardodicaprioi.

«Это был студенческий исследовательский проект. Назвав пауков в честь этих людей, студенты и научные руководители хотели выразить уважение знаменитостям, которые встали на защиту прав человека, осознавали проблему изменения климата», — сообщил автор исследования Инги Агнарссон.

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Одна из участниц исследования назвала паука в честь своего любимого актера Леонардо Ди Каприо. «Мне нравился этот актер еще со средней школы, но теперь, когда он оказался небезразличен к проблемам экологии, я полюбила его еще больше. Надеюсь, что он узнает о нашем исследовании и пообщается со мной об изменении климата», — призналась соавтор исследования Хлои Ван Паттен.

В странах Карибского бассейна обитает множество эндемичных для этих регионов существ. Ученые планирует предпринять меры для сохранения уникального биоразнообразия.

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