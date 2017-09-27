Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крикнувший «Слава Украине» актер лишился роли в русском сериале
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото)
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
«Чувствую, что загнал себя»: Леонтьев об отдыхе от шоу-бизнеса
Экс-жена Тарасова высказалась о голосе Бузовой
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
12Взрыв военных складов под Винницей
16:27 (мск), источник: РИА Новости

«Это лайт-вариант проституции». Чем зарабатывают содержанки в 21 веке

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. Поисковик «Яндекс» на запрос «ищу спонсора» выдает 22 миллиона результатов, «ищу содержанку» — 15 миллионов. Содержанки сегодня ищут мужчин для решения своих финансовых проблем через специализированные сайты знакомств.

Источник: Reuters

Таких женщин не нужно добиваться и посвящать им романтические вечера, они и так готовы на многое ради спонсорства. В чем опасность такого образ жизни, есть ли «Кодекс содержанки» и во сколько обходится один ужин с мужчиной — молодая девушка и спонсор анонимно рассказали корреспонденту РИА Новости.

Светлана (имя изменено по просьбе героини), 23 года. Последний год живет за счет спонсоров:

«Мужик в юбке»

Несколько лет назад я окончила школу и приехала в Санкт-Петербург из сибирской провинции. Мама и папа никогда не зарабатывали миллионы, поэтому я, поступив в университет, решила не быть для них обузой. Я устроилась сразу на три работы, чтобы обеспечивать себя.

Есть такое грубое слово «пахать» — оно идеально применимо к современным девчонкам. Мы сами приучили мужчин, что просить помощи некрасиво, словно ты будешь выглядеть меркантильной.

Мой тогдашний избранник отказался помогать, но при этом требовал от меня внимания и заботы. Я будто превратилась «в мужика в юбке»: думала только о том, как бы мне заработать. Долги душили со всех сторон.

Кодекс содержанки

От отчаяния я зашла на сайт для спонсоров и содержанок. Первое впечатление — «ужас, как можно продавать себя малознакомому мужчине? » Потом я присмотрелась к анкетам: некоторые девушки были с несколькими дипломами, в графе «О себе» писали интересные короткие тексты. На их страницах не было никаких селфи, где половину экрана занимают перекаченные гелем губы. Настоящие девушки, которые ищут поддержки, — так здесь называют спонсорство.

Источник: AurelienDP/CC0
Читайте также
Что в мире придумано для одиночек

Сначала я решила, что такое знакомство нужно расценивать как бизнес: я использую свою красоту — мне за это платят. Но по факту это так не работает. Девушка сама решает, для каких целей она становится содержанкой. Если выставлять полуобнаженные фото и писать, что ты готова на разовые встречи за 15 тысяч рублей, то это ничем не отличается от проституции. И отношение соответствующее. Мужчины таких девушек называют «мясом». Заработать много таким образом не получится.

Сейчас я встречаюсь с несколькими мужчинами. Ежемесячно они мне платят около 200 тысяч рублей. Пока это несерьезные отношения, поэтому мужчин несколько.

Главная статья в негласном «Кодексе содержанки»: если ты находишь своего мужчину, то должна встречаться только с ним, потому что эта связь уже основана на чувствах.

Портрет типичного спонсора

Спонсор — чаще всего хозяин какого-нибудь крупного предприятия, имеет высокий статус в обществе, но лишен женского внимания. Не все из них женаты, многие в разводе. Нередки случаи, когда человек не был в браке ни разу. Но чаще всего это человек, который устал от отношений с женой, но разводиться не планирует. Этим мужчинам некогда переписываться или ходить по ночным клубам и выискивать «ту самую». Они много работают, не ищут пустышек — им некогда ошибаться.

Источник: Tummen/CC0

Не нужно ждать, что мужчины начнут писать первыми. Здесь работает тот же принцип, что и на доске объявлений при поиске квартиры.

Мужчины зачастую четко пишут в анкете свои требования, например: «ищу девушку для нечастых встреч, секс при взаимной симпатии. Оплата 50 тыс. руб. в месяц» или так: «Ищу девушку для отношений — 150 тыс. руб. в месяц».

Спонсоры, достаток которых выше среднего, начинают мыслить по-другому. Они относятся к женщинам не потребительски, они воспитанны, называют содержанку «любимой» и не требуют интимной связи — все по взаимной симпатии. Я встречалась с разными мужчинами, и только один мне прямо сказал, что ищет любовницу на одну ночь. Остальные же, наоборот, не хотели торопиться.

Легко наткнуться на маньяка, который хорошо маскируется, или афериста, у которого за душой ничего нет. Подозрительно, если анкета заполнена частично или нет фото. Ни одна девушка от опасности никак не застрахована. Я прошу прислать фотографию в личных сообщениях, чтобы понимать, с кем общаюсь. Истинный спонсор согласится, а шарлатан даст задний ход.

Читайте также
Названа оптимальная продолжительность секса

Вычислить обман можно по снимку. Первое — качество съемки. Если фотография нечеткая, есть вероятность, что сделали ее на дешевый телефон. Второе — как одет человек, его поза и антураж. Если фотографирует пачку денег или дорогие машины, это 100% фейк. Очень часто настоящий спонсор выглядит как простой человек: на улице, может, вы бы даже прошли мимо него.

Потом я прошу номер телефона и перевожу общение в мессенджеры, чтобы не быть привязанной к ресурсу. Многие потенциальные спонсоры следят, как часто девушка появляется в Сети. Они могут порвать отношения, если заподозрят, что у тебя есть кто-то еще.

Разумеется, в карман не залезешь. На первом свидании обращаешь внимание на уровень ресторана, в который тебя пригласили, что человек ест, как расплачивается и оставляет ли чаевые.
Источник: rawpixel/CC0

Существует несколько тем, которые выдают «нищеброда». Нужно разбираться в недвижимости, чтобы понимать, где человек живет: если, например, в Репино — там дорогое жилье, а на Проспекте Ветеранов или Ладожском — дешевое. Девушка должна сама разбираться в политике, технологиях, автомобилях, чтобы отличить старенький BMW от нового Porsche.

Однако маньяк может быть искусным обманщиком. Здесь никто не сможет тебе помочь. Но, если что-то меня настораживает, то я пишу своим подругам, где нахожусь, выхожу на связь каждый час. Пока интуиция не подводила.

Как и сколько просят денег

Спонсорам не нравится, когда их воспринимают как денежный мешок, поэтому на первом свидании о деньгах даже не намекаешь, иначе мужчина откажется от общения. Никогда нельзя жаловаться на нехватку внимания или проблемы на работе или дома. Всегда надо быть в хорошем настроении. Тебя не будут спрашивать, устала ты, выспалась ли. Ему неинтересно слушать о твоих проблемах, у него хватает своих. Но недостаток внимания компенсируется деньгами.

Источник: PublicDomainPictures/CC0

Деньги сразу дают некрупными суммами. На маникюр, спа-салон, прочие мелочи. Ты не должна растекаться в намеках, а весьма конкретно давать понять, что нужно, при этом неприлично сразу говорить сумму, пока спонсор тебя об этом не спросит. Постепенно уровень доверия поднимается — суммы растут. Предела как такового нет, кому-то не хватит и 300 тысяч в месяц, но наглеть нельзя. Сейчас я хочу просить денег на открытие бизнеса. Я знаю, что рано или поздно я перестану зависеть от своего мужчины.

Николай, 45 лет. Разведен, общается с содержанками больше пяти лет:

Я владелец крупного бизнеса. С юности я стремился создать серьезное предприятие, которое будет приносить деньги. С женой отношения не сложились: дома меня практически не было, и она заподозрила меня в изменах. Когда мы развелись, я долго не мог ни с кем познакомиться. Постоянно казалось, что меня используют, потому что богат, и никому неинтересно, кто я и о чем думаю.

Читайте также
Ученые рассказали, что станет с миром без сексуального влечения

Со своей первой девушкой-содержанкой я познакомился случайно, в ресторане. Ее прямолинейность меня привлекла. Так и договорились, что я ей даю деньги на любые нужды, а она видит во мне человека, а не кошелек. Правда, алчность ее все-таки сгубила. Пользуясь мягкостью моего характера, она тянула из меня деньги, не думая, что я чувствую. Это по сути лайт-вариант проституции.

Сейчас мне проще не ходить по барам, а заплатить за доступ к сайтам и искать девушек для приятного общения, не выходя из офиса. Чаще всего они пишут сами, а ты только выбираешь. Количество встреч в одной девушкой я стараюсь лимитировать: три или четыре раза в неделю. Не люблю назойливость. Если она на протяжении нескольких месяцев меня устраивает как собеседник, я предлагаю интимную связь. Но обычно это происходит раньше и не по моей инициативе.

Источник: Free-Photos/CC0

Нужна девушка, которая меня выслушает. Она должна хорошо выглядеть на случай, если придется выйти с ней в свет. Я не приемлю мат, татуировки на теле или пирсинг. Только натуральная красота. О том, есть ли у нее отношения на стороне, я предпочитаю не знать. Такая модель отношений мне кажется идеальной: я получаю радость от жизни, а женщина — материальную независимость.

Новость
Названы самые популярные вопросы о сексе в интернете

Заметно, когда девушка не хочет ничего делать и мечтает сесть на шею, это неправильно. Я не банк, который дает бесконечный кредит. Другое дело, когда ей не хватает средств на развитие. Таким хочется помогать, не думая о суммах. С содержанкой в теории возможен брак, но чаще девушки сами не соглашаются на серьезные отношения. Им нравится их независимость: вроде бы есть покровитель, но одновременно она имеет право флиртовать с кем-то другим. Это опасная игра.

Комментарий Ирины Парфеновой, практикующего психолога:

Любой брак — это договор, классическая его форма, когда решают быть вместе «в горе и в радости». В случае содержанства отношения больше похожи на товарно-денежный обмен. Для девушек это больше похоже на работу, за которую она получает статус и благополучие. Однако по износу «товар» всегда можно заменить на более свежую модель.

Для мужчины наличие молодой девушки рядом — это способ показать свой успех и состоятельность, а также иллюзорная возможность продлить молодость.

На будущем мужчины такие отношения практически никак не сказываются. А вот у девушек два варианта: отношения могут стать стартом ее дальнейшей карьеры и состоятельной жизни, если девушка достаточно умна, либо началом невроза, когда привычка жить с высоким качеством жизни есть, а умения создавать его нет. Тогда, закончив отношения, девушка теряет и статус, и благосостояние.

Содержанка Светлана уверена, что у спонсор имеет полное право иметь отношения с несколькими девушками одновременно, поэтому важно не привязываться:

«Не каждая согласится на такой формат отношений: чаще всего ты никогда не станешь для этого мужчины по-настоящему любимой женщиной.

Жизнь содержанки увлекает, я знаю истории, когда взрослые женщины настолько забывались, что не замечали, как проходили десятилетия, а они так и не создали семью, не обеспечили себя. Ведь нельзя всю жизнь находиться на содержании у разных мужчин. Такие женщины никому не нужны.

Зачастую у спонсоров и содержанок зарождаются отношения, которые перерастают в брак. Но это скорее исключение из правил — редко кто подпустит к себе женщину, изначально позиционирующую себя как продавец своей красоты и ума. Но самое главное — спонсор никогда не посмотрит на содержанку с осуждением. Для него она муза, которая вдохновляет".

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Политолог о новой версии гибели Асапова: ситуация в Сирии неоднозначная
Путин освободил от должности главкома ВКС генерал-полковника Бондарева
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
Путин объявил минтранспорта о неполном служебном соответствии
Вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника
В Крыму построят забор на границе с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Кадыров попросил увеличить дотации из-за беби-бума в Чечне
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь