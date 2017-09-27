Челябинцам предлагают самим определить маршрут движения автобуса из аэропорта

Маршрут движения транспорта горожанам предлагают выбрать самостоятельно. Для этого на сайте министерства дорожного хозяйства области проводится опрос. Если респондент согласен с необходимостью такого маршрута, то ему нужно назвать улицы или районы мегаполиса, по которым должен ходить рейсовый автобус. Новый маршрут планируют запустить в ноябре-декабре.

Напомним, на прошлой неделе заместитель министра регионального министерства транспорта Александр Филиппов сообщил, что для удобства пассажиров властями южноуральской столицы уже закуплено 10 новых автобусов, которые будут курсировать с 2 часов ночи до 6 утра. Тогда же было озвучено, что аэроэкспрессы выйдут в рейсы уже в ближайшее время.