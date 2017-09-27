Челябинцам предлагают самим определить маршрут движения автобуса из аэропорта
Власти намерены запустить автобусы из разных концов Челябинска до аэропорта, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Власти намерены запустить автобусы из разных концов Челябинска до аэропорта, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Маршрут движения транспорта горожанам предлагают выбрать самостоятельно. Для этого на сайте министерства дорожного хозяйства области проводится опрос. Если респондент согласен с необходимостью такого маршрута, то ему нужно назвать улицы или районы мегаполиса, по которым должен ходить рейсовый автобус. Новый маршрут планируют запустить в
Предложения челябинцев принимаются до 6 октября. Анкетирование планируют провести и среди пассажиров аэропорта.
Напомним, на прошлой неделе заместитель министра регионального министерства транспорта Александр Филиппов сообщил, что для удобства пассажиров властями южноуральской столицы уже закуплено 10 новых автобусов, которые будут курсировать с 2 часов ночи до 6 утра. Тогда же было озвучено, что аэроэкспрессы выйдут в рейсы уже в ближайшее время.