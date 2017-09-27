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09:07 (мск), источник: Интерфакс

Жительницу Челябинской области, добивавшуюся в КС РФ суда присяжных для женщин, объявили в розыск из-за неявки в суд

Челябинск. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Жительница Челябинской области Алена Чеченева (Лымарь), добившаяся в Конституционном суде РФ права женщин на суд присяжных, объявлена в федеральный розыск в связи с неявкой в суд.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе ГУ МВД по региону, она объявлена в розыск постановлением Челябинского областного суда. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление ее места нахождения.

В свою очередь в пресс-службе Челябинского облсуда агентству уточнили, что дело А. Чеченевой (Лымарь) по обвинению в убийстве малолетней дочери (ч.2 ст. 105 УК РФ) в августе было повторно передано на рассмотрение в облсуд с участием суда присяжных. Состоялись предварительные заседания по данному делу.

Между тем, обвиняемая, которая находится под подпиской о невыезде, еще до формирования коллегии присяжных перестала являться в суд по повестке.

«Производство по ее делу в настоящее время приостановлено в связи с неявкой участницы», — уточнили в пресс-службе.

Рассмотрение дела с участием коллегии присяжных заседателей должно было начаться в конце сентября.

Брединский районный суд (Челябинской области) в ноябре 2015 года признал А. Лымарь виновной в убийстве шестимесячной дочери и приговорил ее к восьми годам колонии.

Подсудимая ходатайствовала о рассмотрении дела с участием присяжных, но ей отказали, так как Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривал такой возможности.

А. Лымарь оспорила эту норму в КС РФ. В заявлении она просила признать данную норму не соответствующей Конституции РФ и указывала, что «все равны перед законом и судом, а мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации».

25 февраля 2016 года Конституционный суд РФ признал противоречащими Конституции нормы уголовно-процессуального кодекса, согласно которым женщины лишены права на суд присяжных.

Дело заявительницы А. Лымарь было направлено на пересмотр. После отмены приговора ее освободили из-под стражи, она находилась под подпиской о невыезде.

За прошедшее время подсудимая вышла замуж и сменила фамилию на Чеченева.

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