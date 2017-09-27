Жительницу Челябинской области, добивавшуюся в КС РФ суда присяжных для женщин, объявили в розыск из-за неявки в суд
Челябинск. 27 сентября.
Челябинск. 27 сентября.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в
В свою очередь в
Между тем, обвиняемая, которая находится под подпиской о невыезде, еще до формирования коллегии присяжных перестала являться в суд по повестке.
«Производство по ее делу в настоящее время приостановлено в связи с неявкой участницы», — уточнили в
Рассмотрение дела с участием коллегии присяжных заседателей должно было начаться в конце сентября.
Брединский районный суд (Челябинской области) в ноябре 2015 года признал А. Лымарь виновной в убийстве шестимесячной дочери и приговорил ее к восьми годам колонии.
Подсудимая ходатайствовала о рассмотрении дела с участием присяжных, но ей отказали, так как
А. Лымарь оспорила эту норму в КС РФ. В заявлении она просила признать данную норму не соответствующей Конституции РФ и указывала, что «все равны перед законом и судом, а мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации».
25 февраля 2016 года Конституционный суд РФ признал противоречащими Конституции нормы
Дело заявительницы А. Лымарь было направлено на пересмотр. После отмены приговора ее освободили
За прошедшее время подсудимая вышла замуж и сменила фамилию на Чеченева.