На Украине впервые продали квартиру за криптовалюту
В Киеве состоялась первая официальная сделка по продаже квартиры за криптовалюту Etherеum, сообщает «Федеральное агентство новостей».
В Киеве состоялась первая официальная сделка по продаже квартиры за криптовалюту Etherеum, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Отмечается, что этот факт был подтвержден Государственным агентством по вопросам электронного правительства.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что российские власти решили отложить введение механизмов регулирования криптовалют.