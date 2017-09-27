В Новосибирске появится протонный онкоцентр, об этом сообщает газета «Известия».

Ожидается, что до 2022 года в Приморском крае на острове Русский появится специализированный онкологический центр.

Строительством центров протонной терапии рака займется холдинг «Швабе», который входит в госкорпорацию «Ростех». В создании центров будут участвовать ведущие научно-исследовательские медицинские институты. Всего намечено построить четыре таких центра, размещенных также в Москве, Новосибирске и Обнинске.

Протонная терапия — это новейший высокотехнологичный и максимально щадящий метод облучения раковых опухолей. Его главное достоинство — возможность точной локализации места облучения.