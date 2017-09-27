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09:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске появится протонный онкоцентр

Ожидается, что в России появится четыре подобных центра, первый планируют построить до 2022 года.

В Новосибирске появится протонный онкоцентр, об этом сообщает газета «Известия».

Ожидается, что до 2022 года в Приморском крае на острове Русский появится специализированный онкологический центр.

Строительством центров протонной терапии рака займется холдинг «Швабе», который входит в госкорпорацию «Ростех». В создании центров будут участвовать ведущие научно-исследовательские медицинские институты. Всего намечено построить четыре таких центра, размещенных также в Москве, Новосибирске и Обнинске.

Протонная терапия — это новейший высокотехнологичный и максимально щадящий метод облучения раковых опухолей. Его главное достоинство — возможность точной локализации места облучения.

В России от онкологии страдают более 3 млн человек. Более того, смертность от рака в нашей стране выше, чем в передовых по борьбе с онкологией странах. .

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