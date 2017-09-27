В Новосибирске появится протонный онкоцентр
Ожидается, что в России появится четыре подобных центра, первый планируют построить до 2022 года.
Ожидается, что в России появится четыре подобных центра, первый планируют построить до 2022 года.
В Новосибирске появится протонный онкоцентр, об этом сообщает газета «Известия».
Ожидается, что до 2022 года в Приморском крае на острове Русский появится специализированный онкологический центр.
Строительством центров протонной терапии рака займется холдинг «Швабе», который входит в госкорпорацию «Ростех». В создании центров будут участвовать ведущие
Протонная терапия — это новейший высокотехнологичный и максимально щадящий метод облучения раковых опухолей. Его главное достоинство — возможность точной локализации места облучения.
В России от онкологии страдают более 3 млн человек. Более того, смертность от рака в нашей стране выше, чем в передовых по борьбе с онкологией странах. .