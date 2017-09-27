В Перми устроят экскурсию по чудесам в темноте
В краевой столице закрывается фотовыставка в сквере у оперного театра.
В краевой столице закрывается фотовыставка в сквере у оперного театра.
Экскурсию по выставке «Чудеса верят в тебя!» в сквере около оперного театра проведут в Перми 29 сентября в вечернее время.
Она начнётся в 20.30. Гости смогут посмотреть экспозицию выставки в тёмное время суток при свете фонарей и сечей. Прогулку проведёт координатор фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.
«С наступлением темноты все вокруг становится таинственным и загадочным. Это время, когда проще всего поверить в самое невероятное. Например, в чудеса, на которые пермяки способны ради детей. И мы попробуем рассказать о них так, чтобы доказать: пермяки — самые чудесные люди на планете», — считает Дмитрий.
Организаторы советую записываться на экскурсию заранее. Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии фонда 270−08−70.
Напомним, фотовыставка «Чудеса верят в тебя!» открылась в Перми в июне. На ней представлены 30 реальных историй о детях, которым помогли жители города вместе с фондом «Дедморозим».