В Перми устроят экскурсию по чудесам в темноте

Экскурсию по выставке «Чудеса верят в тебя!» в сквере около оперного театра проведут в Перми 29 сентября в вечернее время.

Она начнётся в 20.30. Гости смогут посмотреть экспозицию выставки в тёмное время суток при свете фонарей и сечей. Прогулку проведёт координатор фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

«С наступлением темноты все вокруг становится таинственным и загадочным. Это время, когда проще всего поверить в самое невероятное. Например, в чудеса, на которые пермяки способны ради детей. И мы попробуем рассказать о них так, чтобы доказать: пермяки — самые чудесные люди на планете», — считает Дмитрий.

Организаторы советую записываться на экскурсию заранее. Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии фонда 270−08−70.