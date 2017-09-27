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09:13 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми устроят экскурсию по чудесам в темноте

В краевой столице закрывается фотовыставка в сквере у оперного театра.

Экскурсию по выставке «Чудеса верят в тебя!» в сквере около оперного театра проведут в Перми 29 сентября в вечернее время.

Она начнётся в 20.30. Гости смогут посмотреть экспозицию выставки в тёмное время суток при свете фонарей и сечей. Прогулку проведёт координатор фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

«С наступлением темноты все вокруг становится таинственным и загадочным. Это время, когда проще всего поверить в самое невероятное. Например, в чудеса, на которые пермяки способны ради детей. И мы попробуем рассказать о них так, чтобы доказать: пермяки — самые чудесные люди на планете», — считает Дмитрий.

Организаторы советую записываться на экскурсию заранее. Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии фонда 270−08−70.

Напомним, фотовыставка «Чудеса верят в тебя!» открылась в Перми в июне. На ней представлены 30 реальных историй о детях, которым помогли жители города вместе с фондом «Дедморозим».

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