На мобильных флюорографах обследовали 5 тысяч жителей Прикамья

«Жители Прикамья должны получать качественную медицинскую помощь независимо от места их проживания», — такую задачу поставил министерству здравоохранения края губернатор Максим Решетников.

26 сентября флюрограф приехал в село Путино и деревню Бородулино. Лаборант ГБУЗ ПК «КФМЦ» Надежда Дунаева пояснила, что стационарный рентген может быть размещен только в центральных районных поликлиниках. Ездить до них жители населенных пунктов не могут регулярно, а проходить обследование необходимо.

Благодаря мобильным флюорографам с мая обследование прошли более пяти тысяч жителей Пермского края, 253 из них были направлены на дополнительное обследование.

Правительством Пермского края для обеспечения доступности этой медицинской услуги в распоряжение краевого клинического фтизиопульмонологического медицинского центра было передано два автомобиля, оснащенных медицинским оборудованием. Машины приезжают в районы как в составе мультидисциплинарных врачебных бригад выездной поликлиники ПККБ, так и по своему графику. 19 сентября мобильный флюорограф побывал в колонии-поселении, расположенной в Губахинском районе. До конца месяца обследование на флюорографе смогут пройти жители деревень Нижнее Галино, Комары, Елохи, Кукеты, Соболята, Бородули, Зюкайка, Ленино и села Вознесенское Верещагинского района.