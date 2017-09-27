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08:59 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На мобильных флюорографах обследовали 5 тысяч жителей Прикамья

ПЕРМЬ, 27 сентября, ФедералПресс. У жителей отдаленных населенных пунктов Пермского края появилась возможность регулярно проходить обследования легких, не посещая центральные районные больницы. С 25 сентября обследование могут пройти проживающие в Верещагинском районе, сообщает пресс-служба губернатора.

«Жители Прикамья должны получать качественную медицинскую помощь независимо от места их проживания», — такую задачу поставил министерству здравоохранения края губернатор Максим Решетников.

26 сентября флюрограф приехал в село Путино и деревню Бородулино. Лаборант ГБУЗ ПК «КФМЦ» Надежда Дунаева пояснила, что стационарный рентген может быть размещен только в центральных районных поликлиниках. Ездить до них жители населенных пунктов не могут регулярно, а проходить обследование необходимо.

Благодаря мобильным флюорографам с мая обследование прошли более пяти тысяч жителей Пермского края, 253 из них были направлены на дополнительное обследование.

Правительством Пермского края для обеспечения доступности этой медицинской услуги в распоряжение краевого клинического фтизиопульмонологического медицинского центра было передано два автомобиля, оснащенных медицинским оборудованием. Машины приезжают в районы как в составе мультидисциплинарных врачебных бригад выездной поликлиники ПККБ, так и по своему графику. 19 сентября мобильный флюорограф побывал в колонии-поселении, расположенной в Губахинском районе. До конца месяца обследование на флюорографе смогут пройти жители деревень Нижнее Галино, Комары, Елохи, Кукеты, Соболята, Бородули, Зюкайка, Ленино и села Вознесенское Верещагинского района.

А в начале октября флюорографию смогут пройти люди, проживающие далеко от поликлиник Орджоникидзевского района Перми.

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