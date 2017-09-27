В Минздраве Башкирии прокомментировали информацию о якобы сбежавшем из психиатрической клиники пациенте

Кроме того, 26 сентября в соцсетях неизвестные стали распространять ориентировку на пациента и аудиозапись, в которой женщина сообщает о сбежавшем маньяке, педофиле и извращенце в одном лице. Он якобы ушел из клиники, посетил дом матери, живущей в Советском районе, где переоделся.
Агентство «Башинформ» обратилось в пресс-службу Министерства здравоохранения Башкортостана за комментарием.
«По состоянию на 18.00 26 сентября нам подтвердили, что в стационаре все пациенты находятся на своих местах и получают стационарное лечение. Никто ниоткуда не сбегал», — сообщили в ведомстве.