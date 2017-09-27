На краснодарском перекрестке изменится организация движения
Новая схема пешеходного перехода и время работы светофора появятся на пересечении улиц им. Петра Метальникова и Российской.
Новая схема пешеходного перехода и время работы светофора появятся на пересечении улиц им. Петра Метальникова и Российской.
Водителей призывают быть внимательнее к знакам и светофорам на перекрестке улиц им. Петра Метальникова и Российской.
«Изменение схемы продиктовано необходимостью увеличить пропускную способность перекрестка. Для этого будет убран один из четырех пешеходных переходов — на самом широком пятиполосном участке перекрестка по улице им. Петра Метальникова со стороны ул. Московской», — сообщает
Кроме того, светофор на этом перекрестке поменяет время работы — фаза зеленого сигнала для пешеходов на трех участках уменьшится с 32 секунд до 17.