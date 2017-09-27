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15:11 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На краснодарском перекрестке изменится организация движения

Новая схема пешеходного перехода и время работы светофора появятся на пересечении улиц им. Петра Метальникова и Российской.

Водителей призывают быть внимательнее к знакам и светофорам на перекрестке улиц им. Петра Метальникова и Российской.

«Изменение схемы продиктовано необходимостью увеличить пропускную способность перекрестка. Для этого будет убран один из четырех пешеходных переходов — на самом широком пятиполосном участке перекрестка по улице им. Петра Метальникова со стороны ул. Московской», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Кроме того, светофор на этом перекрестке поменяет время работы — фаза зеленого сигнала для пешеходов на трех участках уменьшится с 32 секунд до 17.

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