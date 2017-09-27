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09:11 (мск), источник: Zakon.kz

За плевок на землю астанчанина оштрафовали почти на 16 тысяч тенге

Нарушитель свою вину полностью признал и пообещал впредь подобного не повторять.

Источник: Zakon.kz

В рамках проведения широкомасштабной акции «Нулевая терпимость к беспорядку и правонарушениям», которая проводится с 25 по 27 сентября текущего года в целях формирования у населения активной гражданской позиции нетерпимости ко всем правонарушениям, сотрудниками Местной полицейской службы ДВД Астаны совместно с судебными органами было проведено выездное судебное заседание, передает Zakon.kz со ссылкой на Местную полицейскую службу ДВД Астаны.

Очередное открытое заседание прошло в МПС УВД района «Алматы» Астаны, на котором были рассмотрены более 30 административных дел по статье 434 ч.1 КРКоАП «Мелкое хулиганство».

Так, 26 сентября текущего года 27-летний мужчина, находясь в общественном месте на автобусной остановке по ул. Сатпаева, плюнул на землю, тем самым осквернил место общего пользования и проявил неуважение к окружающим.

За загрязнение мест общего пользования на нарушителя составлен административный протокол по статье 434 КРКоАП «Мелкое хулиганство». На выездном судебном заседании суд постановил назначить ему административное взыскание в виде штрафа 7 МРП (15883 тенге).

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