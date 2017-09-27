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08:45 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Отопление в Хабаровске начнут давать со следующей недели

Преждевременное похолодание наступило из-за циклона.

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Источник: РИА "Новости"

Тепло придет в Хабаровск — сначала в школы, больницы и детские сады, а затем и в дома жителей краевого центра. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в городской администрации, начало отопительного сезона запланировано на 3 октября.

 — В связи с тем, что синоптики спрогнозировали резкое похолодание, мы решили начать в этом году отопительный сезон раньше обычного. Согласно нормам, если температура опускается ниже восьми градусов, следует подавать тепло. Предположительно, 3 октября тепло начнет поступать в государственные учреждения, а затем в жилые дома хабаровчан. Но официально и точно это будет известно после того, как в мэрии подпишут постановление, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций администрации Хабаровска Игорь Мураев.

Начать отопительный сезон раньше обычного синоптики рекомендовали из-за циклона, который принес в Хабаровский край поток арктического воздуха и ощутимое понижение температуры. Нынешний температурный фон не характерен для данного периода осени, уточнили в Гидрометцентре. Он ниже нормы по региону минимум на 2 градуса — в настоящее время среднесуточная температура составляет всего 5−6 градусов тепла.


Кроме того, синоптики отмечают, что циклон в Хабаровском крае проходит не совсем так, как ожидалось.

— В Хабаровске осадки прошли сегодня ночью, и сейчас мы наблюдаем перерыв в виде солнечной погоды. Однако уже к вечеру в краевом центре начнет усиливаться ветер. Его порывы могут достигнуть 10−15 метров в секунду и снова пройдет дождь, — сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева, — с завтрашнего дня циклон начнет смещаться на север, где ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируем заморозки в южных и центральных районах Хабаровского края. Правда, пока промерзания почвы, которое может погубить сельскохозяйственные угодья, не ожидаем. Особенно холодными в ближайшее время будут ночи, когда температура воздуха может опуститься до двух градусов мороза, а в отдельных районах до минус пяти градусов.

Напомним, о разком похолодании в северных районах региона вчера предупредило МЧС. По данным метеорологов, вечером 27 сентября и 28 сентября Аяно-Майском, Охотском и Тугуро-Чумиканском муниципальных районах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», отопление уже появилось в социальных объектах Аяно-Майского, Верхнебуреинского и Тугуро-Чумиканского района.

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