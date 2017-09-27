Свердловчанин добился двойной компенсации за разбитый iPhone, но лишился ее, доказав свою же вину

В мае прошлого года мужчина приобрел в кредит iPhone 6 за 57250 рублей. Спустя четыре месяца он обратился в магазин с просьбой по гарантии отремонтировать треснувший дисплей и восстановить пропавшее изображение. После диагностики ему отказали в ремонте из-за отсутствия запчастей, из-за чего клиент отказался забирать гаджет и написал претензию с требованием возместить сумму покупки либо предоставить ему аналогичный телефон.

Когда магазин отказался выполнять условия свердловчанина, тот обратился в Верхнепышминский суд с иском о защите прав потребителя к АО «Связной Логистика». «Суд удовлетворил требования истца частично, взыскав с ответчика 100 762 рубля, в том числе 45 989 рублей — уплаченную за смартфон сумму, 5 000 рублей — компенсацию морального вреда, 25 494 рубля — штраф, 15 000 рублей — оплату услуг представителя, 7 400 рублей — оплату услуг эксперта, 1 879 рублей — госпошлину», — рассказали УралПолит.Ru в пресс-службе областного суда.

Посчитав компенсацию недостаточной, мужчина обжаловал решение районного суда в Свердловском областном суде, при этом указав в жалобе, что обязанность возвращать деньги за технику у продавца возникает лишь в том случае, если товар имел недостаток до самой покупки.

Суд аппеляционной инстанции пришел к выводу, что причиной поломки гаджета явился дефект, полученный по вине самого владельца, что подтверждали заключение независимого эксперта и пояснение самого хозяина айфона. В ходе судебного разбирательства мужчина подтвердил, что дисплей разбил сам из-за неосторожности — при падении, чем и лишил себя компенсации, ранее присужденной городским судом Верхней Пышмы.