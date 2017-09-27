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09:24 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловчанин добился двойной компенсации за разбитый iPhone, но лишился ее, доказав свою же вину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября, ИА УралПолит.Ru. Житель Верхней Пышмы лишился присужденной ему судом компенсации за разбитый «яблочный» смартфон из-за того, что сам же доказал свою вину в поломке телефона.

В мае прошлого года мужчина приобрел в кредит iPhone 6 за 57250 рублей. Спустя четыре месяца он обратился в магазин с просьбой по гарантии отремонтировать треснувший дисплей и восстановить пропавшее изображение. После диагностики ему отказали в ремонте из-за отсутствия запчастей, из-за чего клиент отказался забирать гаджет и написал претензию с требованием возместить сумму покупки либо предоставить ему аналогичный телефон.

Когда магазин отказался выполнять условия свердловчанина, тот обратился в Верхнепышминский суд с иском о защите прав потребителя к АО «Связной Логистика». «Суд удовлетворил требования истца частично, взыскав с ответчика 100 762 рубля, в том числе 45 989 рублей — уплаченную за смартфон сумму, 5 000 рублей — компенсацию морального вреда, 25 494 рубля — штраф, 15 000 рублей — оплату услуг представителя, 7 400 рублей — оплату услуг эксперта, 1 879 рублей — госпошлину», — рассказали УралПолит.Ru в пресс-службе областного суда.

Посчитав компенсацию недостаточной, мужчина обжаловал решение районного суда в Свердловском областном суде, при этом указав в жалобе, что обязанность возвращать деньги за технику у продавца возникает лишь в том случае, если товар имел недостаток до самой покупки.

Суд аппеляционной инстанции пришел к выводу, что причиной поломки гаджета явился дефект, полученный по вине самого владельца, что подтверждали заключение независимого эксперта и пояснение самого хозяина айфона. В ходе судебного разбирательства мужчина подтвердил, что дисплей разбил сам из-за неосторожности — при падении, чем и лишил себя компенсации, ранее присужденной городским судом Верхней Пышмы.

В итоге Свердловский областной суд отменил решение районного суда и отказал в удовлетворении требований истца к АО «Связной Логистика».

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