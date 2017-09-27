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09:25 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области до конца недели будет идти мокрый снег

В Челябинской области до конца недели ожидается мокрый снег с дождем. По данным челябинского гидрометцентра в ночные часы в отдельных районах температура воздуха опустится до минус 9 градусов, в большинстве районов ночью и утром столбик термометра будет показывать минус 1−4 градуса.

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Как уже сообщало агентство, первый в 2017 году снег выпал 11 сентября на Дальнем Таганае (национальный парк Таганай) в день приезда губернатора Бориса Дубровского.

В минувшие выходные снег выпал в районе Златоуста, в Бакале. Пользователи делятся фотографиями в соцсетях.

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Как сообщили в Гидрометцентре, арктический циклон продолжит господствовать над регионом, его затянул на Южный Урал холодный арктический воздух из акватории Карского моря.

Сентябрьский снег на Южном Урале выпадает редко, раз в три-четыре года, и никогда не уходит в зиму. Так, 28 сентября 2000 года метеостанции Челябинск, Катав-Ивановск, Златоуст, Аргаяш, Троицк, Миасс отметили установление временного снежного покрова высотой от 0,5 см до 18 см. В 2010 году первый снег выпал в горах Челябинской области 12 сентября.

В 1998 году снег, выпавший 7—8 октября, покрыл землю в северных районах области 39 см-слоем. Обычно октябрьский снег сходит быстро, однако в 1976 году устойчивый снежный покров образовался в Челябинске уже 10 октября. Однако в 2008 году это состоялось лишь 13 декабря. Средняя дата установления снежного покрова в Челябинске приходится на 13 ноября.

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