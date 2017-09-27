В Челябинской области до конца недели будет идти мокрый снег

Как уже сообщало агентство, первый в 2017 году снег выпал 11 сентября на Дальнем Таганае (национальный парк Таганай) в день приезда губернатора Бориса Дубровского.

В минувшие выходные снег выпал в районе Златоуста, в Бакале. Пользователи делятся фотографиями в соцсетях.

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Как сообщили в Гидрометцентре, арктический циклон продолжит господствовать над регионом, его затянул на Южный Урал холодный арктический воздух из акватории Карского моря.

Сентябрьский снег на Южном Урале выпадает редко, раз в три-четыре года, и никогда не уходит в зиму. Так, 28 сентября 2000 года метеостанции Челябинск, Катав-Ивановск, Златоуст, Аргаяш, Троицк, Миасс отметили установление временного снежного покрова высотой от 0,5 см до 18 см. В 2010 году первый снег выпал в горах Челябинской области 12 сентября.