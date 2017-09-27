Волгоградцы снова могут выбрать лучший в городе парк
Волгоградцев снова приглашают принять участие в выборе лучшего социального проекта по благоустройству парка.
Волгоградцев снова приглашают принять участие в выборе лучшего социального проекта по благоустройству парка.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, на сайте мэрии открыто
Напомним, что весной 2017 года в Волгограде начался второй конкурс на лучший социальный проект по благоустройству парковых зон города. За звание победителя борются 10 скверов. В рамках первого этапа в парках прошли работы по благоустройству и озеленению, а в рамках второго в зеленых зонах города проводились общегородские и тематические мероприятия. К примеру, в парке «Семейный» в Дзержинском районе на протяжении всего лета работала «Летняя продленка» для детей со