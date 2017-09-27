Волгоградцы снова могут выбрать лучший в городе парк

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, на сайте мэрии открыто онлайн-голосование, итоги которого станут известны в уже в октябре. Парк-победитель получит на свое развитие из бюджета города 10 миллионов рублей, а скверы, занявшие второе и третье место — семь и пять миллионов рублей.

Напомним, что весной 2017 года в Волгограде начался второй конкурс на лучший социальный проект по благоустройству парковых зон города. За звание победителя борются 10 скверов. В рамках первого этапа в парках прошли работы по благоустройству и озеленению, а в рамках второго в зеленых зонах города проводились общегородские и тематические мероприятия. К примеру, в парке «Семейный» в Дзержинском районе на протяжении всего лета работала «Летняя продленка» для детей со спортивно-игровыми и танцевально-развлекательными программами.