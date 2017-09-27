Самарцев приглашают на закрытие велосезона-2017
Все желающие смогут принять участие в большом велопробеге.
Все желающие смогут принять участие в большом велопробеге.
В воскресенье, 8 октября в Самаре состоится традиционное массовое закрытие велосезона. Как обычно, все желающие смогут принять участие в большом велопробеге. Велосипедисты проедут от площади Славы через весь город до лесной поляны в Дубках (14 км, Молодогвардейская — Маяковского — Ленинская — пр. Ленина —
Сбор — в 9:00, старт колонн — в 10:00, примерное прибытие в лесопарк — 11:30. Велосипедисты поедут, соблюдая ПДД, группами по 10 человек с интервалами. Каждую группу возглавит подготовленный велоинструктор.
В 12:00 в лесопарке начнется развлекательная программа с играми и конкурсами для детей и взрослых, пишет Самру.ру.