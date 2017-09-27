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12:04 (мск), источник: НИА Самара

Самарцев приглашают на закрытие велосезона-2017

Все желающие смогут принять участие в большом велопробеге.

Источник: AFP 2017

В воскресенье, 8 октября в Самаре состоится традиционное массовое закрытие велосезона. Как обычно, все желающие смогут принять участие в большом велопробеге. Велосипедисты проедут от площади Славы через весь город до лесной поляны в Дубках (14 км, Молодогвардейская — Маяковского — Ленинская — пр. Ленина — Ново-Садовая — Пр. Кирова — Солнечная — 10 линия — Сквозная — лесопарк).

Сбор — в 9:00, старт колонн — в 10:00, примерное прибытие в лесопарк — 11:30. Велосипедисты поедут, соблюдая ПДД, группами по 10 человек с интервалами. Каждую группу возглавит подготовленный велоинструктор.

В 12:00 в лесопарке начнется развлекательная программа с играми и конкурсами для детей и взрослых, пишет Самру.ру.

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