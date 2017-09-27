Ученые смогли впервые сфотографировать медведя в Чернобыльской зоне
МИНСК, 27 сен — Sputnik. Медведь попал на снимок фотоловушки, установленной в Чернобыльской зоне в Полесском
МИНСК, 27 сен — Sputnik. Медведь попал на снимок фотоловушки, установленной в Чернобыльской зоне в Полесском
Ученые констатируют, что медведей в Беларуси становится больше, причем в основном в районах, граничащих с Российской Федерацией.
По словам Домбровского, в заповеднике в настоящее время насчитывается более десятка этих животных — такая информация была получена благодаря исследованиям следов и по данным местных лесников.
Сейчас медведь наконец попал на снимок фотоловушки — впервые на территории Полесского заповедника.
Полесский
На территории Полесского заповедника после аварии на ЧАЭС осела примерно треть выпавших на земли Беларуси радионуклидов: 30% изотопов цезия, 70% стронция и 97% плутония.