Синоптики предупредили москвичей о похолодании
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Похолодание в столичном регионе продолжится, в конце недели возможны небольшие дожди, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос».
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Похолодание в столичном регионе продолжится, в конце недели возможны небольшие дожди, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос».
«Мы продолжаем оставаться во власти обширного антициклона, он удержит аномально высокое атмосферное давление. Максимум, на что можно сегодня рассчитывать — это +11… +13 градусов в Москве и +9… +14 градусов по области. Ветер будет дуть с
По данным «Фобоса», в ночь на пятницу в Москве ожидается около +5 градусов, а на территории области от 1 до 6 градусов тепла, в дневные часы будет около +10 градусов. В небе над столичным регионом станет больше облаков, это скажется влияние атмосферного фронта. Под влиянием этого фронта столичный регион будет находиться и в субботу, местами, преимущественно на востоке, могут пройти небольшие дожди.