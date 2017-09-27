Синоптики предупредили москвичей о похолодании

Источник: РИА Новости

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«Мы продолжаем оставаться во власти обширного антициклона, он удержит аномально высокое атмосферное давление. Максимум, на что можно сегодня рассчитывать — это +11… +13 градусов в Москве и +9… +14 градусов по области. Ветер будет дуть с северо-востока, но он будет слабым, 1−6 метров в секунду. В четверг ситуация практически не изменится, мы по-прежнему будем оставаться на периферии антициклона… ночью в Москве воздух остынет до 4−6 градусов тепла, по области — до 2−7 градусов, при этом на востоке региона возможно понижение температуры до нуля. В дневные часы около 10−12 градусов тепла», — сказал специалист центра.

По данным «Фобоса», в ночь на пятницу в Москве ожидается около +5 градусов, а на территории области от 1 до 6 градусов тепла, в дневные часы будет около +10 градусов. В небе над столичным регионом станет больше облаков, это скажется влияние атмосферного фронта. Под влиянием этого фронта столичный регион будет находиться и в субботу, местами, преимущественно на востоке, могут пройти небольшие дожди.