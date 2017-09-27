Предупреждение о смоге на Южном Урале продлили до вечера 27 сентября
Последствия НМУ могут ощутить жители трёх городов.
Последствия НМУ могут ощутить жители трёх городов.
Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, сохранятся в трёх городах Южного Урала до вечера 27 сентября, сообщают в
Вероятность образования смога высока в Челябинске, Коркино и Сатке. Жителям этих городов рекомендуют отказаться от поездок на общественном транспорте и не проводить работ, связанных с задымлением.
Жалобы на неприятный запах и смог во время НМУ принимают в региональных управлениях Росприроднадзора и Роспотребнадзора по телефонам 8 (351)-237−81−83 и (351) 263−64−90) соответственно, а также на горячей линии Областной экологической приёмной 8−800−500−41−91.