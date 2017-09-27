Предупреждение о смоге на Южном Урале продлили до вечера 27 сентября

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Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, сохранятся в трёх городах Южного Урала до вечера 27 сентября, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Вероятность образования смога высока в Челябинске, Коркино и Сатке. Жителям этих городов рекомендуют отказаться от поездок на общественном транспорте и не проводить работ, связанных с задымлением.