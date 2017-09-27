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09:38 (мск), источник: ТАСС

Роскачество выявило нарушения почти в 20% нарезного батона

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Роскачество завершило первый этап проверки самого популярного в России хлеба — нарезного батона — и пришло к выводу, что вся продукция в Центральной России является безопасной, однако почти в 20% случаев выявлены нарушения при изготовлении, говорится в материалах Роскачества.

Источник: РИА "Новости"

В рамках первого этапа испытание прошли 65 образцов хлеба, изготовленного в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях, а также в Москве. В 42% случаев товар оказался высококачественным, и его свойства превысили заявленные параметры ГОСТов, 40% — безопасные товары, соответствующие требованиям законодательства, а в 12 случаях (примерно 18,5% проверенного хлеба) эксперты выявили разного рода недостатки по качеству товара.

Самыми проблемными показателями качества хлеба стали его пористость и количество жира. В 12 случаях производители не доложили в тесто масла или маргарина. Несоответствие заявленному ГОСТу по пористости было зафиксировано в товарах под торговыми марками «Лугерсервис» и «Селяночка». Аналогичные несоответствия также были обнаружены еще в трех образцах, однако формально это не может признано нарушением, поскольку эти образцы изготавливались не по ГОСТу, а по более простым техническим условиям. Кроме того, среди исследованных образцов не оказалось «подкрашенных» или «отбеленных» батонов, но в шести случаях были найдены искусственные консерванты.

Отдельное внимание эксперты уделили качеству муки, из которой изготавливался нарезной батон. «Распространенный потребительский миф о том, что при производстве хлеба временами используется, так называемая, низкосортная фуражная пшеница, не подтвердился. Косвенные показатели качества муки указывают, что с большой долей вероятности производители использовали муку высшего сорта», — говорится в сообщении Роскачества.

Кроме того, не подтвердились страхи некоторых покупателе о том, что в российском хлебе присутствуют ускорители созревания и патогенные бактерии, сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов. «Однако, при всей безопасности хлеба, мы увидели ряд случаев экономии масла, что отражается на качественных характеристиках готовых изделий. Отдельным производителям необходимо жестче контролировать входящее сырье», — подчеркнул Протасов, слова которого приводятся в релизе.

Результаты исследования качества хлеба других федеральных округах РФ будут опубликованы до конца 2017 года.

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