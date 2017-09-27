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10:35 (мск), источник: АиФ Иркутск

Снежно будет в Иркутской области 28 сентября

По северу региону столбик термометра зафиксируется ниже нуля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 83% 758 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Снежную погоду прогнозируют в Иркутской области в ближайшие сутки.

По сообщению Гидрометцентра, 28 сентября местами по региону ожидаются осадки, ночью в виде мокрого снега и снега, днем в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, подует северо-западный ветер с порывами до 13 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -1, -6 градусов. При прояснении до -7, -12 градусов. Днем потеплеет до +4, +9 градусов. Местами по северу региона будет до -1 градусов.

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