Снежно будет в Иркутской области 28 сентября
По северу региону столбик термометра зафиксируется ниже нуля.
По северу региону столбик термометра зафиксируется ниже нуля.
Снежную погоду прогнозируют в Иркутской области в ближайшие сутки.
По сообщению Гидрометцентра, 28 сентября местами по региону ожидаются осадки, ночью в виде мокрого снега и снега, днем в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, подует
Ночью столбик термометра опустится до -1, -6 градусов. При прояснении до -7, -12 градусов. Днем потеплеет до +4, +9 градусов. Местами по северу региона будет до -1 градусов.