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09:35 (мск), источник: НТА-Приволжье

Михаил Елизаров выступит в Нижнем Новгороде 11 ноября

Михаил Елизаров выступит в «Рок-баре» в Нижнем Новгороде 11 ноября.

Как сообщают организаторы мероприятия, имя Михаила Елизарова хорошо знакомо всем поклонникам современной русской литературы. Восемь лет назад роман «Библиотекарь» Елизарова стал победителем «Русского Букера», в 2011-ом его роман «Мультики» был отмечен премией «Национальный бестселлер», а два года назад книга писателя «Мы вышли покурить на 17 лет…» получил приз зрительских симпатий литературного конкурса НОС.

Михаил Елизаров — писатель несомненно талантливый, востребованный и уважаемый как критиками, так и публикой. Мало кто знает, что в юности литератор окончил музыкальную школу по классу оперного вокала. Годы учёбы даром не прошли: поклонники Михаила Елизарова знают его не только как писателя, но и как автора-исполнителя, придумавшего собственный оригинальный жанр — «бард-панк-шансон».

(18+).

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