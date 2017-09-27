Михаил Елизаров выступит в Нижнем Новгороде 11 ноября

Как сообщают организаторы мероприятия, имя Михаила Елизарова хорошо знакомо всем поклонникам современной русской литературы. Восемь лет назад роман «Библиотекарь» Елизарова стал победителем «Русского Букера», в 2011-ом его роман «Мультики» был отмечен премией «Национальный бестселлер», а два года назад книга писателя «Мы вышли покурить на 17 лет…» получил приз зрительских симпатий литературного конкурса НОС.

Михаил Елизаров — писатель несомненно талантливый, востребованный и уважаемый как критиками, так и публикой. Мало кто знает, что в юности литератор окончил музыкальную школу по классу оперного вокала. Годы учёбы даром не прошли: поклонники Михаила Елизарова знают его не только как писателя, но и как автора-исполнителя, придумавшего собственный оригинальный жанр — «бард-панк-шансон».