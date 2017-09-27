Дожди вернутся в Нижегородскую область к концу недели
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 27 сентября в регионе сохранится переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +10 градусов, ветер
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 27 сентября в регионе сохранится переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +10 градусов, ветер
В четверг, 28 сентября ожидается также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +3 градуса и +9 градусов днем, ветер
29 сентября синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Воздух прогреется до +4 градусов ночью и до +9 градусов днем. Ветер северный, 3 м/с.