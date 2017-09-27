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09:29 (мск), источник: НТА-Приволжье

Дожди вернутся в Нижегородскую область к концу недели

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 27 сентября в регионе сохранится переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +10 градусов, ветер северо-восточный, 3 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 78% 758 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: НТА-Приволжье

В четверг, 28 сентября ожидается также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +3 градуса и +9 градусов днем, ветер северо-западный, 2 м/с.

29 сентября синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Воздух прогреется до +4 градусов ночью и до +9 градусов днем. Ветер северный, 3 м/с.

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