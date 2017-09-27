Движение общественного транспорта в Нижнем Новгороде изменится до 7 октября в связи с реконструкцией проспекта Молодежного

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, до этого времени движение автобусов маршрутов №№ 56, 58, Т-37, Т-59 будет организовано по улицам Толбухина и Спутника, в обратном направлении — также. Также по улице Толбухина будут ходить и маршруты №№ Т-98, Т-117.

Для всех вышеназванных маршрутов будут введены временные остановки на проспекте Ильича в районе пересечения с улицей Толбухина и на самой улице Толбухина в районе дома № 19 по проспекту Молодежному в обоих направлениях.

Кроме этого, для автобусов маршрутов №№ 56, 58, Т-37, Т-59 будут введены остановочные пункты: на улице Толбухина в районе дома № 7 и на улице Спутника в районе дома № 2 и в районе дома № 24а.