Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
В РФ хотят ввести штрафы для водителей по видео нарушения
СМИ: российский генерал Асапов погиб из-за утечки информации
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
500 тыс. рублей: названы самые высокооплачиваемые профессии в РФ
В РФ отреагировали на доклад ООН о пытках в Крыму
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о паузе в сценической карьере
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
10:19 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение общественного транспорта в Нижнем Новгороде изменится до 7 октября в связи с реконструкцией проспекта Молодежного

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, схема движения автобусов разных маршрутов изменяется уже с сегодняшнего дня и до 7 октября.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, до этого времени движение автобусов маршрутов №№ 56, 58, Т-37, Т-59 будет организовано по улицам Толбухина и Спутника, в обратном направлении — также. Также по улице Толбухина будут ходить и маршруты №№ Т-98, Т-117.

Для всех вышеназванных маршрутов будут введены временные остановки на проспекте Ильича в районе пересечения с улицей Толбухина и на самой улице Толбухина в районе дома № 19 по проспекту Молодежному в обоих направлениях.

Кроме этого, для автобусов маршрутов №№ 56, 58, Т-37, Т-59 будут введены остановочные пункты: на улице Толбухина в районе дома № 7 и на улице Спутника в районе дома № 2 и в районе дома № 24а.

Напомним, что по состоянию на 1 августа работы по реконструкции проспекта Молодежный Нижнего Новгорода выполнены на 60%. 30 ноября 2017 года должны завершится все строительно-монтажные работы на данном объекте.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Винницкой области горит склад боеприпасов
Губернатор Красноярского края объявил о своей отставке
Арестован начальник продовольственного управления Минобороны
В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой
Роскачество выявило недостатки почти в 20% нарезного батона
США считают, что Россия нарушает Договор по открытому небу
В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков
Спорт
Выжили: «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» «Спартак» в невероятном по накалу матче сыграл вничью с «Ливерпулем» на своем поле. Красно-белые проявили стойкий характер — и за это достойны комплиментов
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Новостройки в Москве начали дорожать
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми Многие люди верят в то, что существуют «счастливые» и «несчастливые» имена. Рассказываем о мужских именах, которые, как считается, приносят своим обладателям удачу и везение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь