28 сентября в ряде домов Казани не будет света

(Город Казань KZN.RU, 27 сентября). 28 сентября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Ашхабадская, 113−155, 156−191; ул. Воронова, 42−68, 47−73; ул. Говорова, 41−65, 44−68; ул. Кутузова, 99−121, 112−136; ул. Собинова.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе по адресам: ул. Университетская, 12/23, 16.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Кировском районе по адресам: ул. Вагонная, 16а, 18, 22, 26, 30, 31, 32, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; ул. Водников, 30, 32а, 49, 51/1, 58, 58а, 58б, 58 В, 60, 60б, 61, 62, 62а, 64, 64а, 65, 65а, 66, 68а, 78; ул. Гипсовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31;ул. Кооператоров, 1−20; ул. Машинистов, 1−17; ул. Новгородская, 20−99; Новгородский переулок, 1−17; ул. Новороссийская, 110, 110а, 121, 121/1, 123, 125, 128, 130, 132, 134; ул. Новостройки, 50, 52, 54, 56, 58, 60; ул. Ново-Юдинская, 109, 111, 113, 115, 117, 172, 174; ул. Объединенная, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 28б, 28 В, 28 г, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33, 34, 34б, 35, 36, 37, 37а, 38, 43, 45, 47, 51, 58в; ул. Поддубного, 23, 25, 27, 29, 31, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 117а; ул. Поперечно-Тальниковая, 18, 20, 22; ул. Приволжская, 120, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 133а, 134, 135, 136, 137а, 137б, 138, 139, 141, 143, 143а, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 231а, 231б, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 245б; ул. Станюковича, 1−30; ул. Тальниковая, 1−37; ул. Туристическая, 12, 58, 59, 60.

С 8.00 до 18.00 без света останутся жители Ново-Савиновского района по адресам: ул. Адоратского, 41а (школа № 103); пр. Амирхана, 28а (школа № 132); ул. Голубятникова, 1, 3, 5, 9; ул. Чуйкова, 59а, 59 В, 59 г.

С 9.00 до 17.00 электричества не будет в Приволжском районе по улицам: 10 лет Октября, Береговая, Двинская, Молодежная, Приозерная, Садовая.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Вахитовского, Кировского, Приволжского и Советского районов Казани.