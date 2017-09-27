28 сентября в ряде домов Казани не будет света
Плановые ремонтные работы пройдут в шести районах города.
Плановые ремонтные работы пройдут в шести районах города.
(Город Казань KZN.RU, 27 сентября). 28 сентября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Кировского,
С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Ашхабадская, 113−155, 156−191; ул. Воронова, 42−68, 47−73; ул. Говорова, 41−65, 44−68; ул. Кутузова, 99−121, 112−136; ул. Собинова.
С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе по адресам: ул. Университетская, 12/23, 16.
С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Кировском районе по адресам: ул. Вагонная, 16а, 18, 22, 26, 30, 31, 32, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; ул. Водников, 30, 32а, 49, 51/1, 58, 58а, 58б, 58 В, 60, 60б, 61, 62, 62а, 64, 64а, 65, 65а, 66, 68а, 78; ул. Гипсовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31;ул. Кооператоров, 1−20; ул. Машинистов, 1−17; ул. Новгородская, 20−99; Новгородский переулок, 1−17; ул. Новороссийская, 110, 110а, 121, 121/1, 123, 125, 128, 130, 132, 134; ул. Новостройки, 50, 52, 54, 56, 58, 60; ул.
С 8.00 до 18.00 без света останутся жители
С 9.00 до 17.00 электричества не будет в Приволжском районе по улицам: 10 лет Октября, Береговая, Двинская, Молодежная, Приозерная, Садовая.
Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Вахитовского, Кировского, Приволжского и Советского районов Казани.
Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает