Волгоградец стал вторым вице-мистером студенчества России
Студент Волгоградского государственного университета Эльвин Марданов вошел в число призеров конкурса «Мистер студенчество России».
Студент Волгоградского государственного университета Эльвин Марданов вошел в число призеров конкурса «Мистер студенчество России».
В финале XI Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта, который прошел в Челябинске, молодой человек завоевал титул второго
Эльвин Марданов сейчас учится на 4 курсе ВолГУ в институте естественных наук. Будущая специальность второго
За волгоградского студента «болел» весь университет. Благодаря
Добавим, что учредителями ежегодного конкурса выступают Министерство образования и науки РФ, Российский Союз Молодежи и Союз Молодежи Ставрополья.