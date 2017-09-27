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10:58 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградец стал вторым вице-мистером студенчества России

Студент Волгоградского государственного университета Эльвин Марданов вошел в число призеров конкурса «Мистер студенчество России».

В финале XI Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта, который прошел в Челябинске, молодой человек завоевал титул второго вице-мистера.

Эльвин Марданов сейчас учится на 4 курсе ВолГУ в институте естественных наук. Будущая специальность второго вице-мистера студенчества России — «биоинженерия и биоинформатика». Однако серьезная профессия не мешает молодому человеку заниматься творчеством, любить литературу и музыку.

За волгоградского студента «болел» весь университет. Благодаря онлайн-голосованию, Эльвин Марданов получил звание мистера зрительских симпатий. «Эльвин, ВолГУ верил в тебя, Волгоградская область болела за тебя, и ты — настоящий мистер, настоящий мужчина, настоящий талант! Поздравляем», — пишут в социальных сетях члены группы поддержки молодого человека.

Добавим, что учредителями ежегодного конкурса выступают Министерство образования и науки РФ, Российский Союз Молодежи и Союз Молодежи Ставрополья.

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