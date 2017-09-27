В Алматы простились с Узакбаем Карамановым

На церемонию прощания в драмтеатре имени Ауэзова собрались общественные деятели, ветераны политики, коллеги, простые горожане.



Аким Алматы Бауыржан Байбек в своей речи подчеркнул особый вклад Узакбая Караманова в развитие Казахстана.

Все выступавшие отмечали личные качества, добродушие и внимание, которое Узакбай Караманов уделял каждому своему подчиненному.



«Сегодня провожаем отца, человека-легенду. Мне за 50, но сколько себя помню и по сей день достаточно произнести фамилию Караманов, это был пароль. Особое внимание, контроль. Уважение к нему перешло к нам, и мне верят, потому что у семьи такая надежная репутация благодаря отцу. Большое спасибо всем казахстанцам за такое внимание. Везде его знали, многие с ним работали, смело доверялись ему и шли с ним в бой, потому что знали, что идут верной дорогой к цели. Он всех поддерживал, делал добро. Люди помнили оказанное им внимание и заботу, подходили к нему. Помню случай, когда отец на стройке обратился к прорабу по имени, вспомнил про его детей. То есть, он все держал в голове, обладал хорошей памятью. За эти качества Президент выбрал его на должность премьера, отец был на службе надежен, как кремень. Очень важно, что первое соболезнование поступило от Президента Нурсултана Назарбаева. Город показывает, как любит и уважает Узакбая Караманова, столько людей пришло, акимат с почестями провожает отца», — сказал сын Узакбая Караманова Нурлан Караманов.



По его словам, У. Караманов будет похоронен рядом с Байкеном Ашимовым и Динмухамедом Кунаевым.



Узакбай Караманов ушел из жизни 25 сентября 2017 года в возрасте 80 лет. Трудовой путь он начал в должности прораба Шубар-Кудунской автобазы Актюбинского облавтотреста. В разные годы работал директором комбината строительных материалов и конструкций треста «Алмаатапромстрой». Далее занимал ряд должностей в министерствах КазССР. В 1987 году назначен председателем Госснаба КазССР, в 1989 году председателем Совета министров КазССР, а в 1990-м — премьер-министром КазССР. В годы независимости был президентом Международного фонда спасения Арала и депутатом Мажилиса.