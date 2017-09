Стыдные вопросы о моде. Откуда берутся тренды? Кто определяет, что модно, а что — нет? Кто во все это одевается, это же невозможно носить?!

Публикация от Iris Apfel Official ?? (@iris.apfel) Май 18 2017 в 3:42 PDT

На протяжении почти всего XX века главными законодателями моды были сами дизайнеры, реагировавшие на изменения в обществе. Так, после Второй мировой Кристиан Диор понял, что женщинам надо дать что-то взамен скучных и сдержанных костюмов — и, вдохновившись Прекрасной эпохой, придумал в 1947 году свой знаменитый силуэт new look. В 60-е мода, отреагировав на настроения бэби-бумеров, сделала резкий поворот от нью-лука и статусных чинных платьев в сторону длины мини, ярких цветов и геометричного кроя.

Еще одно имя, которое стоит запомнить, — Кристоф Лемер: бывший креативный директор женского направления Hermes в 2014 году решил сконцентрироваться на собственной марке, а недавно тоже примкнул к команде Uniqlo. И, конечно, стоит следить за Миуччей Прадой, даже если вам не близка нынешняя эстетика Prada (которая уже мало похожа на первые коллекции марки конца 1980-х — начала 1990-х). Среди других брендов, достойных пристального внимания, — Christopher Kane, The Row, Proenza Schouler, Y/Project, Sacai и Jacquemus.

Индустрия моды — как массовой, так и люксовой — действительно не самая этичная. Бренды и сами это понимают: не желая сокращать объемы производства, компании стараются хотя бы минимизировать ущерб. Конгломерат Kering, которому принадлежат одни из самых продаваемых люксовых брендов (Gucci, Balenciaga и Saint Laurent), выступает с инициативой более гуманного производства и программой « Fashion for Good ». Stella McCartney снимает свою рекламную кампанию на фоне свалки в Шотландии и призывает не оставлять без внимания проблему перепроизводства. Масс-маркет бренды вроде H&M , Zara и Mango выпускают специальные «этичные» коллекции. Впрочем, реакция на них не всегда положительная — есть мнение , что это лишь очередной маркетинговый крючок.