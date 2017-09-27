38 рекламных баннеров демонтируют на плотине ГЭС в Иркутске

Мэрия Иркутска выдала предписание о демонтаже всех 38-ми рекламных конструкций на плотине ГЭС в Иркутске. Об этом сообщила и.о. начальника департамента потребительского рынка комитета экономики администрации города Анна Дудкевич на депутатских слушаниях в Думе сегодня, 27 сентября. Чиновники мэрии отметили, что по их убеждению Иркутская ГЭС — стратегический объект и рекламы на нем быть не может. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.