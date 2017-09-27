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10:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

38 рекламных баннеров демонтируют на плотине ГЭС в Иркутске

В мэрии считают, что ГЭС — стратегический объект и рекламы на нем быть не должно.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэрия Иркутска выдала предписание о демонтаже всех 38-ми рекламных конструкций на плотине ГЭС в Иркутске. Об этом сообщила и.о. начальника департамента потребительского рынка комитета экономики администрации города Анна Дудкевич на депутатских слушаниях в Думе сегодня, 27 сентября. Чиновники мэрии отметили, что по их убеждению Иркутская ГЭС — стратегический объект и рекламы на нем быть не может. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Реклама с объектов уже снята. Мы обязали собственника снести конструкции добровольно. Если он не сделает этого сам, то демонтаж будет проведен принудительно», — пояснила Анна Дудкевич.

Однако никто не задался вопросом «Как рекламные конструкции оказались на стратегическом объекте?».

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