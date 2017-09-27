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10:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жители Железнодорожного района встретились на Празднике двора

Праздник дал возможность жителям порадоваться результатам общей работы.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Жители Железнодорожного района встретились на Празднике двора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новый асфальт, пешеходные дорожки, освещение, комфортные скамейки, современная детская игровая площадка — теперь так выглядит двор дома № 52 по улице Северо-Енисейская благодаря участию в федеральной программе «Городская среда». Накануне в обновленной дворовой территории состоялся праздник двора, который дал возможность жителям порадоваться результатам общей работы.

«Работа была выполнена очень большая, проводились собрания с жителями, на которых мы вместе определяли каждый пункт благоустройства, утвердили проект, после чего также вместе следили за ходом работ. Здорово, что программа “Городская среда”, которую так активно поддерживают красноярцы, продолжится и в будущем году. Ведь это реальный шанс преобразить дворовые территории в соответствии с пожеланиями жильцов», — директор управляющей компании Людмила Колкова.

Дети стали главными участниками праздника, тем более что в обновленном дворе простор для игр большой — появился детский городок, в центре которого расположен корабль.

«Программа “Городская среда” преследует цель вовлечь красноярцев, жителей нашей страны в преобразование самого главного общественного пространства — двора, состояние которого во многом формирует настроение горожан. Рассчитываю, что после серьезной работы, которую вы реализовали вместе, ваше настроение всегда будет хорошим и добрым по отношению друг к другу. Вам захочется как можно чаще встречаться и общаться в собственном дворе. Убежден, что ваш пример вдохновит ваших соседей и поэтапно, благодаря обновлению близлежащих дворов, улица Северо-Енисейская станет одной из образцовых в нашем городе», — говорит мэр Красноярска Эдхам Акбулатов.

Добавим, что в Красноярске в рамках федеральной программы «Городская среда» в этом году благоустраиваются 215 дворовых территорий. На реализацию проекта из федерального бюджета направлено более 300 млн рублей. Красноярцы активно поддержали данную программу: общая сумма софинансирования составила порядка 22 млн рублей. В настоящий момент ведется формирование списков — участников программы по благоустройству дворовых территорий на будущий год.

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