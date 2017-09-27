Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Жители Железнодорожного района встретились на Празднике двора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новый асфальт, пешеходные дорожки, освещение, комфортные скамейки, современная детская игровая площадка — теперь так выглядит двор дома № 52 по улице Северо-Енисейская благодаря участию в федеральной программе «Городская среда». Накануне в обновленной дворовой территории состоялся праздник двора, который дал возможность жителям порадоваться результатам общей работы.

«Работа была выполнена очень большая, проводились собрания с жителями, на которых мы вместе определяли каждый пункт благоустройства, утвердили проект, после чего также вместе следили за ходом работ. Здорово, что программа “Городская среда”, которую так активно поддерживают красноярцы, продолжится и в будущем году. Ведь это реальный шанс преобразить дворовые территории в соответствии с пожеланиями жильцов», — директор управляющей компании Людмила Колкова.

Дети стали главными участниками праздника, тем более что в обновленном дворе простор для игр большой — появился детский городок, в центре которого расположен корабль.

«Программа “Городская среда” преследует цель вовлечь красноярцев, жителей нашей страны в преобразование самого главного общественного пространства — двора, состояние которого во многом формирует настроение горожан. Рассчитываю, что после серьезной работы, которую вы реализовали вместе, ваше настроение всегда будет хорошим и добрым по отношению друг к другу. Вам захочется как можно чаще встречаться и общаться в собственном дворе. Убежден, что ваш пример вдохновит ваших соседей и поэтапно, благодаря обновлению близлежащих дворов, улица Северо-Енисейская станет одной из образцовых в нашем городе», — говорит мэр Красноярска Эдхам Акбулатов.