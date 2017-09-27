Жители Железнодорожного района встретились на Празднике двора
Праздник дал возможность жителям порадоваться результатам общей работы.
Праздник дал возможность жителям порадоваться результатам общей работы.
Жители Железнодорожного района встретились на Празднике двора. Об этом сообщает
Новый асфальт, пешеходные дорожки, освещение, комфортные скамейки, современная детская игровая площадка — теперь так выглядит двор дома № 52 по улице
«Работа была выполнена очень большая, проводились собрания с жителями, на которых мы вместе определяли каждый пункт благоустройства, утвердили проект, после чего также вместе следили за ходом работ. Здорово, что программа “Городская среда”, которую так активно поддерживают красноярцы, продолжится и в будущем году. Ведь это реальный шанс преобразить дворовые территории в соответствии с пожеланиями жильцов», — директор управляющей компании Людмила Колкова.
Дети стали главными участниками праздника, тем более что в обновленном дворе простор для игр большой — появился детский городок, в центре которого расположен корабль.
«Программа “Городская среда” преследует цель вовлечь красноярцев, жителей нашей страны в преобразование самого главного общественного пространства — двора, состояние которого во многом формирует настроение горожан. Рассчитываю, что после серьезной работы, которую вы реализовали вместе, ваше настроение всегда будет хорошим и добрым по отношению друг к другу. Вам захочется как можно чаще встречаться и общаться в собственном дворе. Убежден, что ваш пример вдохновит ваших соседей и поэтапно, благодаря обновлению близлежащих дворов, улица
Добавим, что в Красноярске в рамках федеральной программы «Городская среда» в этом году благоустраиваются 215 дворовых территорий. На реализацию проекта из федерального бюджета направлено более 300 млн рублей. Красноярцы активно поддержали данную программу: общая сумма софинансирования составила порядка 22 млн рублей. В настоящий момент ведется формирование списков — участников программы по благоустройству дворовых территорий на будущий год.