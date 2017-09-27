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10:23 (мск), источник: ДЕЙТА

На одной из улиц Владивостока запретят парковку

На улице Берёзовая во Владивостоке запретят парковку машин вдоль дорог, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на администрацию г. Владивостока.

Источник: ДЕЙТА

Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока сообщило об установке новых технических средств организации дорожного движения по улице Берёзовой.

Так, в районе домов № 8 «а» и 38 будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» вместе с дополнительными информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.1 «Зона действия».

Как подчёркивают специалисты, работы по установке новых дорожных знаков во Владивостоке проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Ирина Петрова.

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