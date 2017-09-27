На одной из улиц Владивостока запретят парковку
На улице Берёзовая во Владивостоке запретят парковку машин вдоль дорог, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на администрацию г. Владивостока.
На улице Берёзовая во Владивостоке запретят парковку машин вдоль дорог, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на администрацию г. Владивостока.
Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока сообщило об установке новых технических средств организации дорожного движения по улице Берёзовой.
Так, в районе домов № 8 «а» и 38 будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» вместе с дополнительными информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.1 «Зона действия».
Как подчёркивают специалисты, работы по установке новых дорожных знаков во Владивостоке проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Ирина Петрова.