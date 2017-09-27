Громкий чих. В Пермском крае начался сезонный подъём ОРВИ

Мойте руки.

С 18 по 24 сентября в крае заболели 24,8 тысячи человек. Для сравнения — с 11 по 17 сентября врачи зарегистрировали 21,5 тысячи заболевших. В Роспотребнадзоре по Пермскому краю рассказали, что в регионе циркулируют риновирусы и аденовирусы — возбудители ОРВИ.

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«Это обычная ситуация для сентября. Дети приходят в детские сады и школы, взрослые возвращаются из отпусков. Именно во время формирования коллективов, особенно детских, и происходит сезонный эпидемический подъём, — рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Наталья Вольдшмидт. — Я бы советовала в случае заболевания обращаться к врачам, особенно если речь идёт о пожилых людях и детях».

Чтобы избежать болезни, врачи советуют не переохлаждаться, по возможности избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простудных заболеваний. Если общения с заболевшими избежать нельзя, стоит надевать маску, регулярно проветривать помещение. Прекрасной профилактикой послужат полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами. Всё это поможет организму бороться с любыми инфекциями.

Тем, кто уже заболел, врачи рекомендуют прикрывать нос и рот бумажной салфеткой во время кашля или чихания (это необходимо, чтобы не заразить близких и коллег). После использования её необходимо выбросить в мусорную корзину. Также больным необходимо чаще мыть руки с мылом, особенно после кашля или чихания. Если мыло и вода недоступны, можно использовать средства для протирания рук на спиртовой основе. Старайтесь не прикасаться к глазам, носу или рту. Микробы распространяются именно таким образом.

Грозный «Мичиган».

Пока по региону ходит ОРВИ, врачи готовятся к куда более грозной болезни — гриппу. Главной защитой от этого вируса считают вакцинацию. В Пермском крае от гриппа уже привили более 300 тыс. человек. Эпидемиологи советуют жителям региона сделать прививки своевременно. Тем более что эпидемия, начало которой прогнозируют на январь 2018 года, будет протекать тяжелее, чем в прошлом году, так как в край придёт тип вируса, давно не циркулировавший в регионе, — H1N1 («Мичиган»). Иммунитета к нему у жителей региона нет.

«Подождать с вакцинацией стоит тем, кто сейчас болеет ОРВИ, — пояснила Наталья Вольдшмидт. — Полностью противопоказана прививка людям с аллергической реакцией на куриный белок. Жителям края, у кого есть какие-либо хронические заболевания (не в острой стадии), я бы советовала сделать прививки. Если здоровый человек может перенести грипп без последствий, то у таких больных могут быть серьёзные осложнения».