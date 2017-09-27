Стало известно, как этой зимой в Уфе будет убираться снег

На заседании горсовета обсуждали вопрос, касающийся уборки снега в столице в сезоне 2017−2018.

Есть плохие новости: дополнительно 200 единиц техники не закупят — остаются все те же 410 машин, хотя по норме должно быть в три раза больше. Однако есть решение.

— При пиковых ситуациях администрация будет арендовать технику у строителей и промышленных предприятий, — поведал депутат горсовета Артур Хазигалеев. — Кроме того, с «Башкиравтодором» договорились о создании пяти дополнительных бригад, которые будут работать на улицах города и во дворах.

Представитель горсовета Кирилл Бадиков отметил, что у города средств на закупку новой техники нет, а республика не поставила обещанные машины. Но вопрос — под контролем.