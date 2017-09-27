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10:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Стало известно, как этой зимой в Уфе будет убираться снег

Новую спецтехнику, увы, не закупят.

На заседании горсовета обсуждали вопрос, касающийся уборки снега в столице в сезоне 2017−2018.

Есть плохие новости: дополнительно 200 единиц техники не закупят — остаются все те же 410 машин, хотя по норме должно быть в три раза больше. Однако есть решение.

— При пиковых ситуациях администрация будет арендовать технику у строителей и промышленных предприятий, — поведал депутат горсовета Артур Хазигалеев. — Кроме того, с «Башкиравтодором» договорились о создании пяти дополнительных бригад, которые будут работать на улицах города и во дворах.

Представитель горсовета Кирилл Бадиков отметил, что у города средств на закупку новой техники нет, а республика не поставила обещанные машины. Но вопрос — под контролем.

— В этом году по вопросу уборки снега создана интерактивная карта, территории закреплены за предприятиями, управляющими компаниями, муниципалитетом, — отмечает Кирилл Бадиков. — Однако многие УК вообще не имеют техники для уборки снега. Объективно — возможность в уборке снега ограничена.

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