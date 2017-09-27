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15:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые гостеприимные российские города

Самым гостеприимным городом России оказалась Казань. Об этом сообщается в поступившем в редакцию «Ленты.ру» исследовании компании Booking.com, которая проанализировала рекомендации пользователей, оставленных на ее сайте.

Источник: AP 2017

Отмечается, что столица Татарстана покорила путешественников уникальной архитектурой, транспортной доступностью, самобытной кухней и радушием жителей.

Второе место досталось Москве, третье — Санкт-Петербургу. В столицы туристы едут из-за ее культурной жизни, исторического наследия и городской инфраструктуры.

Также в топ лидеров попали Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Воронеж, Новосибирск, Ярославль и Нижний Новгород.

Казань традиционно входит в разнообразные топы предпочтений путешественников. Например, она оказалась в десятке самых популярных российских городов у иностранцев и российских отдыхающих летом 2017 года. Также Казань была включена в список лучших направлений для гастротуризма.

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