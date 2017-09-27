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10:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Создана линия одежды для любителей столичных строек и ограждений

Бренд одежды Codered выпустил капсульную коллекцию толстовок Reconstruction в честь реконструкции зданий и дорог Москвы. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 27 сентября.

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«Два дизайна модели — темная и светлая, собрали в себе сразу несколько символов: они отражают тот факт, что работа по благоустройству велась круглосуточно, а также передают неоднозначную реакцию жителей города на сам процесс», — отмечается в пресс-релизе.

По словам создателей, основными цветами толстовок стали оттенки заграждений, установленных в городе на время реконструкции: салатовый с белым и красный.

В темной модели к основной гамме добавился черный, «чтобы подчеркнуть ночную символику».

У обеих моделей выделяется дизайн рукавов, на которые нанесен геометрический с серебристым паттерн, имитирующий внешний вид заграждений.

Изделия доступны в магазинах бренда в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также на официальном сайте Codered. Цена толстовки — четыре тысячи рублей.

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Codered — российский бренд уличной одежды с десятилетней историей, уходящей корнями в культуру граффити. Code Red — это шифр, которым обозначалось начало ядерного удара СССР на США. В 2006 году была выпущена первая вещь — специальная сумка для граффити-райтеров.

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