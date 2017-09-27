Енотовидная собака из Москвы приехала к жениху в Иркутский зоосад

Пятимесячная самка енотовидной собаки прибыла в Иркутский зоосад из Москвы. Как рассказали 27 сентября 2017 года «Байкал Инфо» кураторы животного, её разместили в вольере рядом с местным самцом енотовидной собаки по кличке Роберт, который уже полтора года жил без невесты. Так они смогут привыкнуть друг к другу перед близким знакомством. Работники зоосада надеются, что в дальнейшем отношения животных сложатся, и у них появится потомство. В скором времени среди посетителей учреждения объявят конкурс на кличку для новой подопечной.