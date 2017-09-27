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10:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

Енотовидная собака из Москвы приехала к жениху в Иркутский зоосад

Пятимесячная самка енотовидной собаки прибыла в Иркутский зоосад из Москвы.

Пятимесячная самка енотовидной собаки прибыла в Иркутский зоосад из Москвы. Как рассказали 27 сентября 2017 года «Байкал Инфо» кураторы животного, её разместили в вольере рядом с местным самцом енотовидной собаки по кличке Роберт, который уже полтора года жил без невесты. Так они смогут привыкнуть друг к другу перед близким знакомством. Работники зоосада надеются, что в дальнейшем отношения животных сложатся, и у них появится потомство. В скором времени среди посетителей учреждения объявят конкурс на кличку для новой подопечной.

Справка. Енотовидные собаки — всеядные хищники, млекопитающие семейства псовых (собачьих). Их родина — Япония. Животное напоминает небольшую собаку, мордочка похожа на мордочку енота-полоскуна. Енотовидные собаки поддаются дрессировке.

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