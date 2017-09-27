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11:05 (мск), источник: dostup1.ru

Студенты ЮУрГУ сконструировали новый гоночный болид

Он обладает меньшим весом и быстрее набирает скорость.

В 2017 году молодые конструкторы ЮУрГУ создали новый гоночный болид, который выступил на международных соревнованиях «Формула Студент», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу университета.

Для соревнований, которые прошли в Тюмени с 1 по 5 июля, учащиеся спроектировали автомобиль по международному регламенту. Особенность «Формулы Студент» в том, что конструкторы не только участвуют в гонке, но и рассказывают о затратах на создание болида и научном обосновании проекта. За каждый критерий выставляются баллы. Нужно не только быть хорошим гонщиком, но и отлично знать автомобиль, сообщил инженер команды Михаил Ещиганов. В этом году студенты ЮУрГУ прошли техническую инспекцию.

Новый болид меньше весит, быстрее развивает скорость и оснащен качественным двигателем от японского мотоцикла. А еще он отвечает всем канонам безопасности езды. В 2018 году вышел новый регламент, по которому автомобиль должен стать еще безопаснее. В планах команды Сhelyabinsk Racing Team — собрать электромобиль.

«Мы планируем работать над электромобилем, создавая его с нуля, и затем выступить на соревновании “Формула Студент Electric”. Это будет полностью электрический автомобиль с определенными решениями, которых нет даже у мировых команд. Поэтому сейчас мы набираем людей, которые будут помогать работать не только над бензиновым автомобилем, но и над электрическим», — сообщил главный инженер команды ЮУрГУ Григорий Салимоненко.

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