В Уфе назвали самое опасное место для купания

Об этом сообщает информационно-аналитический отдел администрации района со ссылкой на данные местного Управления гражданской защиты (УГЗ).

Этим летом в районе функционировали четыре официальных места отдыха на воде. В местах, запрещенных для купания, регулярно проводились рейды. На водоёмах, опасных для купания, на территории Калининского района было выставлено 20 аншлагов «Купание запрещено», дополнительно установлены вдоль сбросных каналов шесть аншлагов.

В ведомстве отметили, что несмотря на все усилия спасателей, многие горожане из года в год игнорируют запреты на купание в необорудованных местах.

«Купание в необорудованных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения, по-прежнему является основной и, пожалуй, единственной причиной гибели людей на воде», — сказал начальник УГЗ района Олег Проскурин.