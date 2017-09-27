Пациенты Хабаровска займутся «медицинским терроризмом» онлайн

Источник: РИА "Новости"

В ноябре на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) появится новый функционал, с помощью которого пациенты смогут оценить качество работы конкретного врача или среднего медперсонала.



ИА «Хабаровский край сегодня» выяснило у главного врача краевого диагностического центра «Вивея» Натальи Болоняевой, поможет ли эта услуга повысить качество медицинских услуг.



— Сейчас все пациенты делятся на три группы. Первые — довольны обслуживанием, но не говорят об этом, так как хорошее лечение и правильный подход к пациентам должны быть в порядке вещей. Вторые — высказывают объективные жалобы, иногда медики действительно оказывают некачественную помощь, тогда мы принимаем соответствующие меры.

А третья группа пациентов занимается «медицинским терроризмом». На моей практике около 90% жалоб поступает именно от людей, которые не могут объективно оценить ситуацию и порой жалуются на незначительные, иногда даже независящие от медиков факторы, такие, например, как большая очередь.

Я часто обращаю внимание, как пациенты критикуют врачей в интернете. Но в то же время, как специалист, вижу грамотную работу этих врачей, возможно, они просто не смогли найти индивидуальный подход к человеку. Зачастую претензии не оправданы, но врачам сложно принимать в свой адрес множество таких жалоб, поэтому некоторые из них просто уходят из медицины. На сегодняшний день пациент, неудовлетворенный обслуживанием, может обратиться напрямую к заведующему отделением или главврачу, при личном диалоге ситуации часто разрешаются положительно, так как во многих случаях между врачом и клиентом возникает лишь недопонимание.