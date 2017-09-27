Фильм «Матильда» разрешили к показу в Казахстане

Источник: Tengrinews

Он отметил, что фильм будет показан во всех кинотеатрах Казахстана.

«Для меня отрадно, что это произошло непосредственно после просмотра фильма. Важно, что решение принято на основании понимания контента. После вчерашнего просмотра мы уже имели положительное впечатление. Сегодня Министерство культуры подтвердило, что вечером мы получим прокатное удостоверение. Можем с гордостью сказать, что у нас есть принятое самостоятельно решение, не на основании информационного поля, которое добирается до Казахстана», — сказал Голенко.

Фильм Матильда 2017 / Россия / 1 ч. 45 мин. драма триллер ...

Сообщается, что для показа установлены возрастные ограничения 16+.

«Там есть яркие откровенные сцены. Фильм для взрослых. Не для детей. Это не семейное кино. Мы будем также обсуждать вопрос приезда режиссера “Матильды” Алексея Учителя в Казахстан. Думаю, для него будет отрадно», — сказал руководитель «Меломана».

Накануне в Астане состоялся предварительный показ картины Алексея Учителя. На сеанс были приглашены чиновники из Министерства культуры и спорта и эксперты из Министерства по делам религий и гражданского общества.

Стоит отметить, что по завершении фильма в кинозале прозвучали аплодисменты. Представители министерств также положительно отозвались о картине.

Отметим, что в России фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя приобрел скандальную славу. Картина рассказывает об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича.