В Казани на Оренбургском тракте построят элитный роддом

Из стратегии развития до 2021 года, которую ГК «Мать и дитя» обнародовала на своем сайте в феврале этого года, можно узнать, что этот госпиталь будет рассчитан на 164 койко-места и займет площадь 15 тыс. кв. метров, что компания намерена вложить в казанский филиал порядка 3,5 млрд рублей и что строительство должно стартовать в третьем квартале 2017-го и закончиться в 2020 году.