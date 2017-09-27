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16:52 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани на Оренбургском тракте построят элитный роддом

В Казани на Оренбургском тракте на земельном участке площадью 2,6 га построят элитный роддом компании «Мать и дитя», принадлежащей известному московскому акушер-гинекологу и бизнесмену Марку Курцеру, об этом сообщает Минземимущества РТ.

Договор аренды заключен сроком на 5 лет, заявленный объем инвестиций в проект — 3,2 млрд руб.

Из стратегии развития до 2021 года, которую ГК «Мать и дитя» обнародовала на своем сайте в феврале этого года, можно узнать, что этот госпиталь будет рассчитан на 164 койко-места и займет площадь 15 тыс. кв. метров, что компания намерена вложить в казанский филиал порядка 3,5 млрд рублей и что строительство должно стартовать в третьем квартале 2017-го и закончиться в 2020 году.

Отмечается, что в Москве услугами элитного акушера ранее воспользовались певицы Диана Гурцкая и Кристина Орбакайте, танцовщица Анастасия Волочкова, телеведущая Дана Борисова, актриса Оксана Акиньшина.

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