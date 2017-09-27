В Казани на Оренбургском тракте построят элитный роддом
В Казани на Оренбургском тракте на земельном участке площадью 2,6 га построят элитный роддом компании «Мать и дитя», принадлежащей известному московскому
В Казани на Оренбургском тракте на земельном участке площадью 2,6 га построят элитный роддом компании «Мать и дитя», принадлежащей известному московскому
Договор аренды заключен сроком на 5 лет, заявленный объем инвестиций в проект — 3,2 млрд руб.
Из стратегии развития до 2021 года, которую ГК «Мать и дитя» обнародовала на своем сайте в феврале этого года, можно узнать, что этот госпиталь будет рассчитан на 164
Отмечается, что в Москве услугами элитного акушера ранее воспользовались певицы Диана Гурцкая и Кристина Орбакайте, танцовщица Анастасия Волочкова, телеведущая Дана Борисова, актриса Оксана Акиньшина.