Шикарный новый парк пообещал мэр жителям Хабаровска

В Хабаровске появится еще один парк: администрация города решила восстановить зеленую зону в поселке Горького. Предположительно, на это потратят от 25 до 30 млн рублей, сообщает портал «Губерния».

Сегодня, 27 сентября, в поселке Горького открыли первую очередь будущего парка — сквер перед Домом культуры. Реконструкция обошлась в 5,5 млн рублей. По информации пресс-службы мэрии, за эти деньги там установили фонари, снесли 70 старых и больных деревьев, расчистили территорию, проложили новые тротуары. В сквере высадили более сотни новых деревьев — лип, кленов, берез и лиственниц. Также здесь обновили обелиск в память о рабочих завода имени Горького, погибших в годы Великой Отечественной войны, и отреставрировали памятник Ленину.

«Мы застали [время], когда здесь было все, скажем так, ужасно: грязно, пройти было невозможно. А сейчас сделали все очень красиво, чистенько, нам здесь нравится», — рассказала жительница поселка Горького Анна Коровина.

По словам мэра города Александра Соколова, на восстановление зеленой территории в поселке уйдет несколько лет. Также администрация собирается капитально отремонтировать Дом культуры.