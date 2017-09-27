Шикарный новый парк пообещал мэр жителям Хабаровска
Сегодня в поселке Горького открыли первую часть будущей зеленой зоны — сквер у Дома культуры.
Сегодня в поселке Горького открыли первую часть будущей зеленой зоны — сквер у Дома культуры.
В Хабаровске появится еще один парк: администрация города решила восстановить зеленую зону в поселке Горького. Предположительно, на это потратят от 25 до 30 млн рублей, сообщает портал «Губерния».
Сегодня, 27 сентября, в поселке Горького открыли первую очередь будущего парка — сквер перед Домом культуры. Реконструкция обошлась в 5,5 млн рублей. По информации
«Мы застали [время], когда здесь было все, скажем так, ужасно: грязно, пройти было невозможно. А сейчас сделали все очень красиво, чистенько, нам здесь нравится», — рассказала жительница поселка Горького Анна Коровина.
По словам мэра города Александра Соколова, на восстановление зеленой территории в поселке уйдет несколько лет. Также администрация собирается капитально отремонтировать Дом культуры.
«Начали с этой точки, потому что здесь стоит обелиск, установленный в честь жителей поселка Горького, погибших в годы Великой Отечественной войны. Вторая очередь парка будет за Домом культуры, третья — за улицей Энтузиастов до реки Черной. В один из участков включим парковую территорию между улицей Гагарина и Домом культуры. Получится шикарный большой парк», — отметил Александр Соколов.