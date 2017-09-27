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11:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Шикарный новый парк пообещал мэр жителям Хабаровска

Сегодня в поселке Горького открыли первую часть будущей зеленой зоны — сквер у Дома культуры.

В Хабаровске появится еще один парк: администрация города решила восстановить зеленую зону в поселке Горького. Предположительно, на это потратят от 25 до 30 млн рублей, сообщает портал «Губерния».

Сегодня, 27 сентября, в поселке Горького открыли первую очередь будущего парка — сквер перед Домом культуры. Реконструкция обошлась в 5,5 млн рублей. По информации пресс-службы мэрии, за эти деньги там установили фонари, снесли 70 старых и больных деревьев, расчистили территорию, проложили новые тротуары. В сквере высадили более сотни новых деревьев — лип, кленов, берез и лиственниц. Также здесь обновили обелиск в память о рабочих завода имени Горького, погибших в годы Великой Отечественной войны, и отреставрировали памятник Ленину.

«Мы застали [время], когда здесь было все, скажем так, ужасно: грязно, пройти было невозможно. А сейчас сделали все очень красиво, чистенько, нам здесь нравится», — рассказала жительница поселка Горького Анна Коровина.

По словам мэра города Александра Соколова, на восстановление зеленой территории в поселке уйдет несколько лет. Также администрация собирается капитально отремонтировать Дом культуры.

«Начали с этой точки, потому что здесь стоит обелиск, установленный в честь жителей поселка Горького, погибших в годы Великой Отечественной войны. Вторая очередь парка будет за Домом культуры, третья — за улицей Энтузиастов до реки Черной. В один из участков включим парковую территорию между улицей Гагарина и Домом культуры. Получится шикарный большой парк», — отметил Александр Соколов.

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