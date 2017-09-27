Четыре прибора видеофиксации могли незаконно штрафовать красноярских водителей

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Штрафы, которые были выписаны красноярским автомобилистам с четырех приборов видеофиксации нарушений ПДД, могут быть незаконными. Речь идет о штрафах, которые выписаны на основании данных приборов КРИС-П. Они установлены на ул. Пограничников и на трассе Красноярск-Железногорск.

В бумагах (документы имеются в распоряжении редакции Sibnovosti.ru), которые руководитель компании «Эман» Максим Иванов получил по запросу в федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, говорится, что данные комплексы измерения скорости движения транспортных средств должны быть установлены на переносных штативах. Размещение их над полосой движения технически не предусмотрено.

«Отдел фото-видеофиксации в КрУДоре непонятно почему и зачем занимается противозаконной самодеятельностью. Вместо того, чтобы купить и использовать оборудование по назначению, используют его противозаконно и не по назначению. Сам КрУДор это позволяет делать, значит на лицо факт полного отсутствия контроля со стороны руководства КрУДора и, соответственно, Минтранса», — рассказал Иванов.

Однако в КрУДоре опровергли информацию о незаконной установке приборов.

«Все приборы стоят правильно и по закону. Мы тоже делали запрос в центр по техническому регулированию и метрологии и компанию-производителя, откуда получили абсолютно четкий ответ — из передвижных камер можно сделать стационарную камеру, если поменять программное обеспечение. Именно это и было сделано на тех участках. Приборы поверенные и исправные, они своевременно передают информацию в центр фиксации нарушений», — рассказал корреспонденту Sibnovosti.ru пресс-секретарь управления дорог Александр Марков.