Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль ответил США на угрозы закрыть полеты по "открытому небу"
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Власти Ирана завели уголовное дело на Павла Дурова
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Что изменится в жизни россиян с 1 октябряОсенний призыв, повышение "невыездного" порога для должников, введение процедуры tax free и другие нововведения октября.
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Самбурская обнажила стройную и рельефную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о паузе в сценической карьере
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
12:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Четыре прибора видеофиксации могли незаконно штрафовать красноярских водителей

Речь идет о штрафах, которые выписаны на основании данных приборов КРИС-П.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Штрафы, которые были выписаны красноярским автомобилистам с четырех приборов видеофиксации нарушений ПДД, могут быть незаконными. Речь идет о штрафах, которые выписаны на основании данных приборов КРИС-П. Они установлены на ул. Пограничников и на трассе Красноярск-Железногорск.

В бумагах (документы имеются в распоряжении редакции Sibnovosti.ru), которые руководитель компании «Эман» Максим Иванов получил по запросу в федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, говорится, что данные комплексы измерения скорости движения транспортных средств должны быть установлены на переносных штативах. Размещение их над полосой движения технически не предусмотрено.

«Отдел фото-видеофиксации в КрУДоре непонятно почему и зачем занимается противозаконной самодеятельностью. Вместо того, чтобы купить и использовать оборудование по назначению, используют его противозаконно и не по назначению. Сам КрУДор это позволяет делать, значит на лицо факт полного отсутствия контроля со стороны руководства КрУДора и, соответственно, Минтранса», — рассказал Иванов.

Однако в КрУДоре опровергли информацию о незаконной установке приборов.

«Все приборы стоят правильно и по закону. Мы тоже делали запрос в центр по техническому регулированию и метрологии и компанию-производителя, откуда получили абсолютно четкий ответ — из передвижных камер можно сделать стационарную камеру, если поменять программное обеспечение. Именно это и было сделано на тех участках. Приборы поверенные и исправные, они своевременно передают информацию в центр фиксации нарушений», — рассказал корреспонденту Sibnovosti.ru пресс-секретарь управления дорог Александр Марков.

В краевом ГИБДД не смогли оперативно прокомментировать факт незаконного сбора штрафов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Эксперты: за 2 года ставка по ипотеке снизилась более чем на 5%
В Винницкой области горит склад боеприпасов
Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку
Глава продслужбы Минобороны арестован по делу о рекордной взятке
В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой
Роскачество выявило брак почти в 20% образцов нарезного батона
США считают, что Россия нарушает Договор по открытому небу
В Екатеринбурге вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Новостройки в Москве начали дорожать
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
5 лучших воспитателей в истории 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. Мы решили вспомнить известных воспитателей, без работы которых невозможно представить современного дошкольного образования.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь