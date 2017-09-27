Четыре прибора видеофиксации могли незаконно штрафовать красноярских водителей
Речь идет о штрафах, которые выписаны на основании данных приборов
Речь идет о штрафах, которые выписаны на основании данных приборов
Штрафы, которые были выписаны красноярским автомобилистам с четырех приборов видеофиксации нарушений ПДД, могут быть незаконными. Речь идет о штрафах, которые выписаны на основании данных приборов
В бумагах (документы имеются в распоряжении редакции Sibnovosti.ru), которые руководитель компании «Эман» Максим Иванов получил по запросу в федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, говорится, что данные комплексы измерения скорости движения транспортных средств должны быть установлены на переносных штативах. Размещение их над полосой движения технически не предусмотрено.
«Отдел
Однако в КрУДоре опровергли информацию о незаконной установке приборов.
«Все приборы стоят правильно и по закону. Мы тоже делали запрос в центр по техническому регулированию и метрологии и
В краевом ГИБДД не смогли оперативно прокомментировать факт незаконного сбора штрафов.