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11:59 (мск), источник: АиФ Челябинск

В челябинский микрорайон Чурилово пустят дополнительный транспорт

Новый маршрут начнет свою работу с 28 сентября.

Маршрут автобуса свяжет микрорайон «Чурилово» с центром Челябинска и районом АМЗ, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Автобусный маршрут № 38 «Мехколонна — пос. Новосинеглазово» будет следовать по улице Зальцмана, проспекту Ленина, улицам Воровского, Блюхера, Дарвина и Троицкому тракту.

По информации «АиФ-Челябинск», пока на маршруте будут работать четыре автобуса марки ПАЗ, обслуживанием займётся ООО «Общественный городской транспорт», пассажиры смогут воспользоваться социальными и транспортными картами.

Запуск нового маршрута позволит немного улучшить транспортное обслуживание жителей микрорайона Чурилово, куда сегодня из муниципального транспорта ходит лишь один сезонный маршрут.

С подробным расписанием можно ознакомиться здесь. Телефон диспетчерской службы предприятия 778−62−34.

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