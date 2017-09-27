В челябинский микрорайон Чурилово пустят дополнительный транспорт
Новый маршрут начнет свою работу с 28 сентября.
Новый маршрут начнет свою работу с 28 сентября.
Маршрут автобуса свяжет микрорайон «Чурилово» с центром Челябинска и районом АМЗ, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Автобусный маршрут № 38 «Мехколонна — пос. Новосинеглазово» будет следовать по улице Зальцмана, проспекту Ленина, улицам Воровского, Блюхера, Дарвина и Троицкому тракту.
По информации «АиФ-Челябинск», пока на маршруте будут работать четыре автобуса марки ПАЗ, обслуживанием займётся ООО «Общественный городской транспорт», пассажиры смогут воспользоваться социальными и транспортными картами.
Запуск нового маршрута позволит немного улучшить транспортное обслуживание жителей микрорайона Чурилово, куда сегодня из муниципального транспорта ходит лишь один сезонный маршрут.
С подробным расписанием можно ознакомиться здесь. Телефон диспетчерской службы предприятия 778−62−34.