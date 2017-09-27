За 10 лет в Калининград переехало более 40 тысяч соотечественников

Источник: Аргументы и факты

Только в этом году в регион приехали 3103 человек, до декабря ждут еще порядка четырех тысяч соотечественников.

«География стран, из которых переселяются, обширна. Как и в прошлом году, лидирует Казахстан (2 200 человек). Также едут из Белоруссии, Украины, Молдовы, Узбекистана, Киргизии, есть переселенцы из Прибалтики (Латвия, Литва) и Германии», — говорят в правительстве.