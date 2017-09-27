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12:19 (мск), источник: АиФ Калининград

За 10 лет в Калининград переехало более 40 тысяч соотечественников

С 2007 года в Калининградскую область переехало более 40 тысяч соотечественников, сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Аргументы и факты

Только в этом году в регион приехали 3103 человек, до декабря ждут еще порядка четырех тысяч соотечественников.

«География стран, из которых переселяются, обширна. Как и в прошлом году, лидирует Казахстан (2 200 человек). Также едут из Белоруссии, Украины, Молдовы, Узбекистана, Киргизии, есть переселенцы из Прибалтики (Латвия, Литва) и Германии», — говорят в правительстве.

Отметим, что участникам госпрограммы и членам их семей предоставляют временное жилье — в Центре временного размещения (в поселке Северном Багратионовского округа) и в квартирах разных муниципальных образованиях. С прошлого года семьи переселенцев могут жить в предоставленном жилье до трех лет (ранее — два года максимум).

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