В Казахстан придут заморозки, сильный дождь и мокрый снег
Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение с вероятностью 90% в пяти областях страны:
Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение с вероятностью 90% в пяти областях страны:
Днем 28 и ночью 29 сентября в ЮКО в горах прогнозируют сильные осадки (дождь с переходом в мокрый снег).
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Ночью
29 сентября в Жамбылской области, 29 и ночью 30 сентября в Алматинской области будут осадки (дождь с переходом в мокрый снег), прогнозируется усиление ветра
29 сентября в