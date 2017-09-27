Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Путин попросил обратить внимание на нововведение по кредитам
СМИ: российский генерал Асапов погиб из-за утечки информации
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в нижнем белье - СМИ
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
500 тыс. рублей: названы самые высокооплачиваемые профессии в РФ
В РФ отреагировали на доклад ООН о пытках в Крыму
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о паузе в сценической карьере
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
8В Москве открыли памятник Калашникову
11:58 (мск), источник: Nur.kz

В Казахстан придут заморозки, сильный дождь и мокрый снег

Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение с вероятностью 90% в пяти областях страны: Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской и Восточно-Казахстанской, сообщает NUR.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 89% 758 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Nur.kz

Днем 28 и ночью 29 сентября в ЮКО в горах прогнозируют сильные осадки (дождь с переходом в мокрый снег).

28—29 сентября будет северо-западный ветер 15−20 м/с с порывами 23−28 м/с. Ночью 29—30 сентября температуры воздуха понизится местами до 3 градусов мороза.

Ночью 29—30 сентября в Кызылординской области температуры воздуха упадет местами до 3 градусов мороза.

29 сентября в Жамбылской области, 29 и ночью 30 сентября в Алматинской области будут осадки (дождь с переходом в мокрый снег), прогнозируется усиление ветра юго-западного с переходом на северо-восточный 15−20, порывы 23−28 м/с. Ночью 30 сентября-1 октября понижение температуры до 1−6 мороза.

29 сентября в Восточно-Казахстанской области синоптики обещают местами сильные осадки (дождь с переходом в мокрый снег), усиление северо-западного ветра 15−20 м/с, с порывами 23−28 м/с.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Супруга Беркута Аиша опубликовала редкие детские снимки (фото)
В Винницкой области горит склад боеприпасов
Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку
Глава продслужбы Минобороны арестован по делу о рекордной взятке
В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой
Роскачество выявило брак почти в 20% образцов нарезного батона
США считают, что Россия нарушает Договор по открытому небу
В Екатеринбурге вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Новостройки в Москве начали дорожать
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
5 лучших воспитателей в истории 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. Мы решили вспомнить известных воспитателей, без работы которых невозможно представить современного дошкольного образования.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь