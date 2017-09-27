Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся

Источник: AP 2017

Шотландская актриса Роуз Лесли и британский актер Кит Харингтон объявили о помолвке. Официальное сообщение о помолвке двух звезд сериала «Игра престолов» было опубликовано в газете Times.

До этого в СМИ ходили слухи о том, что пара собирается пожениться, однако ни Лесли, ни Харингтон не подтверждали эти сообщения.

Харингтон и Лесли познакомились в 2012 году во время съемок «Игры престолов», в котором им достались роли Джона Сноу и Игритт.

Лесли прекратила сниматься в сериале два года спустя после встречи, когда ее героиня погибла, а Харингтон стал одной из главных звезд «Игр престолов», снявшись во всех семи сезонах этой телевизионной драмы.

Первое публичное появление Лесли и Харингтон в качестве пары состоялось только на прошлогодней церемонии вручения премии Лоуренса Оливье.

Сообщение о помолвке пара опубликовала в газете Times. | Источник: Русская служба Би-би-си

В прошлогоднем интервью журналу L’Uomo Vogue Харингтон сказал, что влюбиться в Лесли было очень легко.

По его словам, самыми прекрасными воспоминаниями о съемках телесериала были три недели работы в Исландии в 2012 году, когда снимался второй сезон теледрамы.

Потому что это красивая страна, потому что северное сияние волшебно, и потому что именно там я влюбился. Кит Харингтон Актер

Сейчас Лесли снимается в американском телесериале «Хорошая борьба» (The Good Fight).

Харингтон, перед тем как начать работу над последним — восьмым — сезоном «Игры престолов», появится в британском историческом мини-сериале «Порох», премьера которого состоится на телеканале BBC One.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=43815612&id=171730248&hash=ae00082a0a524516&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.